美日談判 卡在汽車關稅

川普對等關稅暫緩大限將至，各國無不加緊談判腳步。日本首席貿易談判代表赤澤亮正26日赴美，歷經兩個多月共六輪談判，兩國仍未達成任何協議，主要卡在汽車關稅。

赤澤亮正行前對記者表示，日本汽車製造商每年在美國生產約330萬輛汽車，遠高於其出口到美國的137萬輛，而且這些日本車廠已在美投資超過600億美元，並在當地創造230萬個就業機會，「我們已多次向美方解釋，日本汽車產業對美國經濟做出巨大貢獻，我們打算繼續強調這點並尋求美方理解」。他說，「無論如何，我們認為25%的汽車關稅都是不可接受的。」

赤澤亮正還說，在美國生產的330萬輛汽車中，約有30萬輛從美國運往其他國家，這也為美國帶來了貿易順差。儘管如此，去年日本對美貿易順差仍達到8.6萬億日圓（594億美元），為史上第五高，約八成的順差來自汽車和汽車零組件。