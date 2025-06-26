美放行乙烷出口赴陸卻禁卸貨 意在迫使中方恢復稀土出口

川普政府最近放寬對石化原料乙烷的出口管制，象徵美方在對中國大陸貿易談判上小幅讓步。

彭博引述知情人士報導，美國能源公司Enterprise Products Partners 和 Energy Transfer 獲准將乙烷裝船運往中國大陸港口，但仍不得卸貨給大陸企業使用。美國商務部轄下的工業與安全局（BIS）上周四致函 Enterprise ，在未取得進一步授權前，「不得完成」對陸乙烷出口。Energy Transfer 也已接獲相同通知。

美國石油業者已向政府反映，相關限制對美國自身傷害更大。乙烷是中國大陸幾乎完全仰賴美國進口的重要原料，如今被當成貿易戰籌碼，不僅干擾供應鏈，還得改運他地。

乙烷是德州西部頁岩油田生產的副產品。美國庫存水位攀升，原本專跑美中固定航線的乙烷運輸船卻被迫停航，或轉往印度等其他市場，

截至上周，英力士（INEOS） 集團有一艘滿載乙烷的運輸船待命出航，Enterprise Products Partners 則有三到四艘貨輪陷於無法交貨的困境。

出口許可規定修改後，雖讓先前卡在美國墨西哥灣沿岸裝貨碼頭的乙烷船終於能啟程前往中國大陸，有助紓解當地壅塞，但Vortexa美洲區市場分析主管哈特克（Samantha Hartke）指出：「問題仍在於，這些船到了目的地之後該怎麼辦？」

川普政府此舉等於是爭取時間，以便美方能更確定中方對稀土材料出口的立場。稀土是本月美中達成貿易架構中的關鍵，而從休士頓出發運送乙烷的船隻，航程通常約需30天。

在本月的美中貿易談判前，華府已管制晶片設計軟體、噴射引擎和乙烷等對陸出口，藉此迫使陸方在稀土出口讓步。