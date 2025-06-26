歐盟：美若課基準關稅 將回擊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

歐盟警告，若川普如外界預期對歐盟商品課徵基準關稅，歐盟將對波音飛機在內的美國產品，徵收報復性關稅。瑞士表示，美國關稅稅率可望維持在現行的10%，前提是協商持續。

歐盟主管產業的執委會副主席斯塞儒內表示，「若美國堅持不對稱協議，我們就得在一些關鍵產業進行報復與重新平衡」，這包含「協商結果為保留10%的關稅」的情況。歐盟執委會將評估最終結果，若有不對稱安排，將決定可接受的程度。任何有關報復的決定，須與成員國協調並達成一致。

許多歐盟人士預期，即使達成協議，美國大部分關稅仍將維持不變，包含10%的基準關稅，而就算協商順利，最佳情境是，達成一個允許協商持續至7月9日寬限期之後的初步協議。

歐盟主管貿易政策的執委塞夫柯維奇說，「我明白美國想維持10%基準關稅」，而「我們也在構思重新平衡的手段，以便在萬一無法取得公平協商結果的情況下，保護歐洲企業和勞工」。

塞儒內說，受關稅影響最甚的產業之一是民航機業，法國空巴不能承受來自美國波音的「不公平競爭」。

瑞士政府也預期，美國將在90天關稅寬限期過後，維持10%的稅率，且不能排除美國在同日重啟對等關稅的可能性。

關稅 川普

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