川普關鍵兩周！7月4日大而美法案、9日關稅期限 可能下一步曝光

二進白宮的川普接下來兩周進入關鍵時刻，他不僅要處理以色列和伊朗之間脆弱的停火協議，還得為推動他優先關注的租稅法案化解黨內分歧，全球經濟也繃緊神經，密切關注他下一步關稅舉動。

川普為自己設下7月4日通過稅改和支出法案的最後期限，另外7月9日暫徵全球關稅的期限也快到期。當初他在4月宣布大舉加徵關稅時，已讓市場劇烈震盪，這兩項大限都將牽動全球經濟。

川普此時正飛往海牙參加北約峰會。歐洲盟國希望藉此機會讓他看到這個76年老牌組織的功用。烏克蘭總統澤倫斯基也預定和川普碰面，預料將在會上再次爭取美國持續支持對俄抗戰，這是一場川普至今仍然無法化解的衝突。

彭博新聞指出，共和黨高層必須仰賴川普，靠他壓住意見分歧的黨內成員，才能讓法案過關。貿易談判代表也坦言，所有關稅協議最終拍板都在川普一人手上。這一連串高風險的待辦事項，即使對自詡為「終極談判高手」的川普來說，也是一大考驗。

普林斯頓大學歷史學家柴利澤（Julian Zelizer）說：「這就是總統權力過度集中的政治代價。若國會不發揮作用，所有決策都由總統獨攬，也就得一肩承擔後果。」他指出，川普在多項議題的支持度持續下滑。雖然他作風強勢，但無論在關稅或聯邦機構裁員政策上，都能看到他反覆猶豫、來回調整。

優先議題

美國財政部長貝森特表示，以伊周一停火協議為後續推動其他優先政策帶來助力。他周二在國會山莊受訪時說：「總統已經促成和平協議。我認為我們會在7月4日前完成稅改，接下來就能處理貿易協議。」

川普催促共和黨籍聯邦國會議員，務必在7月4日前把他口中「大而美的法案」送交白宮。川普在 Truth Social 上以全大寫發文下令：「敲定之前不准休假。」

摩根士丹利前首席經濟學家、現為耶魯大學蔡中曾中國中心資深研究員的羅奇（Stephen Roach）周二在他發布的電子報中警告：「短期前景的關鍵，不在於美國關稅或伊朗戰事本身，而是這兩者之間的地緣政治連動。這些衝擊可能相互放大，對本就脆弱、隨時可能停滯的全球經濟構成威脅。」他說：「今年這兩大衝擊，讓全球經濟衰退的風險越來越高。」

在美國國內，川普正力推龐大的稅改和支出法案。這項法案將延長即將到期的個人減稅措施，為企業提供新的減稅獎勵，縮減綠能優惠，同時透過提高美國人獲得醫療補助（Medicaid）的門檻來壓低支出。

接下來兩周，川普也將積極推動貿易政策。4月他在所謂「解放日」公布大規模關稅清單，隨後又市場震盪被迫暫緩實施。這段寬限期將在7月9日結束，屆時美國可能拿不出更多新的貿易協議成果。

川普曾表示，對於屆時尚未和美國達成協議的國家，他會自行設定關稅稅率。

不過，川普的盟友和顧問預期，他很可能會再度延長緩徵期限，這對企業和貿易夥伴而言是個好消息，但對於已經被關稅政策搞得心情不寧的市場恐怕幫助有限。

哥倫比亞大學商學院管理學教授莉塔．麥奎斯（Rita McGrath）說：「這對任何想做規劃的人來說都是一場災難。企業紛紛延後非必要的支出，在投資決策上也變得格外謹慎。」