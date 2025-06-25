反制美國加徵關稅影響 南韓擬推「韓版通膨削減法」

南韓東亞日報報導，南韓可能尋求制定「韓版通膨削減法（IRA）」，以防關鍵產業的生產移向海外，最快今年推動立法。

報導指出，南韓企劃財政部租稅部門已向總統李在明國務規劃委員會，提出提振國內生產的措施，政策構想為根據再生能源、電動車及電池等戰略技術的國內產量比例，提供企業租稅優惠。

企劃財政部人士表示，目前正在選定對象領域，並制定新的附帶法規，減免額度也還沒決定，希望在今年或明年推動立法。

若經採行，企業能根據銷售給國內消費者的產品，獲得稅務優惠，希望幫助反制美國加徵關稅後、可能導致企業提振海外生產的影響。