快訊

外內夾攻沒在怕！聯準會主席鮑爾重申：Fed仍不急於降息

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌？香港小姐「一后三王」嗨整夜

反擊了！以國空襲伊朗雷達據點 川普仍稱停火有效：不樂見政權更替

美國對含鋼鐵家電加徵關稅生效 恐增消費品成本

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
根據美國政府最新公告，美國今天起調高多種由鋼鐵製成的家電產品關稅，此舉恐增加消費品成本。示意圖／AI生成
根據美國政府最新公告，美國今天起調高多種由鋼鐵製成的家電產品關稅，此舉恐增加消費品成本。示意圖／AI生成

根據美國政府最新公告，美國今天起調高多種由鋼鐵製成的家電產品關稅，此舉恐增加消費品成本。

法新社報導，美國總統川普本月將進口的鋼鐵和鋁產品關稅提高1倍至50%後，商務部又增加了8項「鋼鐵衍生產品」，這些產品也將受到關稅影響。

一項日期為6月中的美國政府公告稱，這些產品包括冰箱、烘乾機、洗衣機、洗碗機、爐具和烤箱，以及廚餘機。

公告中還稱，徵收的關稅將根據產品中鋼鐵含量的價值進行評估，此新增產品關稅今天起生效。

川普今年1月重返白宮以來，對來自大多數美國貿易夥伴的產品徵收10%的關稅，同時也調高鋼鐵、鋁和汽車的進口關稅。

經濟學家警告，川普的關稅可能會助長通膨，並阻礙經濟成長，即便目前為止，這些關稅尚未在美國引發廣泛的通膨。

分析師指出，部分是因為企業趕在川普加徵關稅前囤積庫存。

川普的部分關稅立場也有所軟化，為貿易談判留下空間。目前有數十個經濟體爭相在7月初的最後期限前與川普政府達成協議，否則將面臨更高的關稅。

目前為止，只有英國和川普政府達成貿易協議。此外，華府和北京也同意降低對彼此產品徵收的高關稅。

川普政府今天在聯邦公報（Federal Register）公告實施與英國達成的協議。

其中包括設定每年10萬輛英國汽車的配額，這些汽車將適用10%的關稅，而非27.5%。

公告稱該配額將根據2025年日曆年進行調整，並將於1週內生效。

從英國進口的汽車零件也將適用較低關稅，而鋼鐵、鋁及其相關產品的類似配額將在之後確定。

關稅 美國 川普 家電

延伸閱讀

不給面子？川普怒轟以伊違反停火 要求以色列「不准轟炸伊朗」

打破沉默！以色列政府宣布同意川普停火提議

巴基斯坦才推薦川普爭和平獎 隔天譴責他對伊朗動武

怕川普對Fed下手 德義千噸黃金面臨從紐約搬回壓力

相關新聞

美國對含鋼鐵家電加徵關稅生效 恐增消費品成本

根據美國政府最新公告，美國今天起調高多種由鋼鐵製成的家電產品關稅，此舉恐增加消費品成本

川普關稅期限帶動亞洲對美出口激增 增添關稅談判複雜度

美國總統川普所定下的對等關稅緩徵期限即將屆滿，促使亞洲國家加緊出貨，導致亞洲各國對美貿易逆差不斷擴大。

美國關稅重塑中國綠能供應鏈 太陽能、儲能電池產品影響最顯著

川普上任後關稅政策反覆，儘管能源及能源產品豁免適用對等關稅，但已對中國綠能產品供應鏈造成實質衝擊，市調機構DIGITIM...

陸安理會譴責美國襲擊伊朗：嚴重違反聯合國憲章及國際法

針對美軍21日空襲伊朗核設施，中國常駐聯合國代表傅聰22日在安理會緊急公開會上發言，強烈譴責美國襲擊伊朗、攻擊接受國際原...

美國擬限制南韓晶片廠大陸業務 韓官員赴美將提出關切

南韓首席貿易談判代表呂翰九今天表示，他本週赴華府會見美國官員就關稅進行第3輪雙邊技術性談判時，將就美國可能對晶片製造商的...

受美中貿易摩擦影響…陸企降低對美依賴 放眼歐洲或轉拚內銷

中國大陸製造業者正爭相在海內外為自家產品找尋買家，反映美中貿易摩擦加劇，威脅到陸企在最大出口市場美國的銷售表現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。