亞洲優質企業助力市場機會大增 關稅無阻印度經濟增長動力

2025年上半年，受美國總統川普政策帶來的不明朗因素所影響，全球市場籠罩在憂慮陰霾之下，然而亞太股市當中的優質股票仍處處顯現良機，其中以印度與中國大陸最具代表性。兩國當地內需強勁，印度受美國關稅的影響微乎其微，而大陸出口表現自上一輪貿易戰以來持續增長，為投資人帶來曙光。

從經濟成長來看，亞太區（除日本外）GDP過去15年來穩步持續增長，預估未來十年表現亦將平穩向上 ，亞太區股票預估本益比大多時期低於美國股票 ，意味亞太區股票價值尚未反映在估值當中。

美國關稅政策雖可能對亞太區企業造成影響，但值得留意的是，印度經濟以內需為主，在過去20年，出口占印度國內生產總值(GDP)的比重基本上維持穩定，約為20% ，預料今年將維持穩定，而其中對美國的商品出口僅占GDP的2%，且主要的出口與科技資訊服務有關，這部分並不直接受關稅影響。此外，印度積極推動與美國及歐盟的貿易協議，一旦與美國達成協議，將有助印度在全球貿易戰中具備相對競爭優勢，長遠對印度帶來正面影響。除美國外，印度也正在與歐盟進行貿易協議談判。

按照由下而上的角度分析，印度是亞洲區內最具投資吸引力的市場，其中頂尖的民營銀行HDFC Bank及ICICI Bank存款業務均實力雄厚 ，而目前市占較高的印度國有銀行則效能低落，因此相信這兩家銀行能夠繼續提高市占率，同時維持具吸引力的資產回報率。

HDFC Bank的管理層持續審慎地管理風險，在不同的經濟周期中，該銀行都能維持高於業界的資產回報率。ICICI Bank的估值合理，且資產品質及成長數據也高於同業。隨著印度金融業持續發展，從監管的角度來看，未來印度大型銀行的利多也值得期待。印度監管機構對銀行遵法及技術的要求增加，代表銀行需要付出更多的成本。換言之，淨息差可能從現在的高點回落，而經營信貸業務的成本可能會從極低的水準上升，致使小型銀行無法承擔高昂的成本，並且失去收入來源，銀行業可能會出現合併潮，這也將有利於大型銀行的發展。

首域盈信資產管理(FSSA)基金經理莫尼斯(Rizi Mohanty)表示：「印度出口不受美國關稅影響，加上政府積極推動與歐美間的貿易協議，具有優勢。此外，印度人口龐大、城市迅速發展，以及商業貿易發展歷史悠久，印度正逐步成為全球經濟體的動力來源，當地優質企業相當有機會能在全球市場波動時脫穎而出。」

與印度同樣擁有龐大人口的中國大陸，其消費占GDP的比重僅為39%，遠低於其他新興市場，預測未來仍有極大成長空間，例如巴西及南非分別為64%及67%；而大陸家庭的銀行存款在過去十年持續上升，其潛在消費力上升空間龐大。

大陸無疑是美國關稅和貿易戰的焦點。可投資人卻常忽略大陸出口到非美國地區的總值，較出口到美國的總值高出六倍之多。大陸2024年出口到美國的總值僅為約5,000億美元，而其出口到非美國的貨值超過3兆億美元，而自上一輪貿易戰以來，中國大陸的出口持續增長，反映市場高估美國關稅對大陸的影響。

企業方面，擁有強大品牌的大陸企業有機會在未來五至十年內超越同儕，雖然消費者比過去更為精挑細選，卻也願意花高價在特定商品及服務上，這種趨勢將進一步帶動非日常消費產業發展。

舉例來說，大陸經濟持續向國內消費轉型，在消費者傾向追求體驗之下，國內外的旅遊活動皆有成長，已建立成功品牌與強大數位業務能力的連鎖飯店營運商將有機會進一步提升市占率。

再以知名的互聯網科技公司騰訊為例，該公司在多個領域均表現出色。新遊戲過審數目上升，而且視頻號廣告及小店電商服務等高利潤業務皆創下顯著成長。該公司並沒有因此懈怠，仍持續開發微信新功能，以改善變現率及業務品質。

除此之外，近年來，來自AI的需求「極為殷切」，機器人及其他產業推升半導體需求，讓台灣及台積電（2330）成為主要受惠者。強大的需求讓客戶願意支付高價，藉此確保供應鏈穩定。由於台積電不會跟客戶進行前端技術的競爭，客戶毋需顧慮知識產權轉移問題。更因如此，台積電能夠緊貼最新的技術趨勢，不用擔心技術過時。這種經營方式能夠提高台積電的經濟韌性，並鞏固其在生態系統的霸主地位。

儘管台積電是資產密集型企業，其股東權益報酬率持續具有吸引力，其客戶集中度也超越以往水準。雖然近日投資人擔心美國大型科技公司在AI的相關投資放緩，不過目前台積電的價格已經反映部分憂慮。

莫尼斯總結：「籠罩著亞洲及全球市場不明朗因素料將延續，雖然市場擔心貿易戰及關稅問題，但根據我們的經驗，最成功的企業均擁有完善的公司治理措施、卓越的業務實力、長期的增長機遇、強大的競爭優勢及穩定的財務狀況。在長期增長趨勢及收入增加的支持下，亞洲的長遠前景將維持不變。 因此，基金團隊將加倍專注執行由下而上的企業基本面分析，在亞洲區內專心發掘值得長期投資的優質企業，特別是在印度、中國大陸和台灣」。