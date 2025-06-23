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美國關稅重塑中國綠能供應鏈 太陽能、儲能電池產品影響最顯著

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
DIGITIMES發布調查指出，美國關稅重塑中國綠能供應鏈　太陽能、儲能電池產品影響最顯著圖為隆基綠能的太陽能案場。（新華社）
DIGITIMES發布調查指出，美國關稅重塑中國綠能供應鏈　太陽能、儲能電池產品影響最顯著圖為隆基綠能的太陽能案場。（新華社）

川普上任後關稅政策反覆，儘管能源及能源產品豁免適用對等關稅，但已對中國綠能產品供應鏈造成實質衝擊，市調機構DIGITIMES今日發布調查指出，美國關稅政策將重塑塑中國綠能供應鏈，尤其對中企主導產能的太陽能、電池產業影響較大。

DIGITIMES指出，美國為防止中國太陽能產品，透過東南亞國家「洗產地」(transshipment)，將針對東南亞四國太陽能產品徵收高額關稅，預期將重構中系太陽能業者在東南亞國家的產業鏈布局；在儲能電池方面，美國對中國徵收高額關稅，將直接影響中國電池產品出口，全球電池產業鏈將由目前的中國主導轉向多元供應。

美國關注中系太陽能業者的重點為「洗產地」，因此美國將對柬埔寨、泰國、越南、馬來西亞等四國徵收高額關稅。DIGITIMES觀察，中企因應作法為彈性調配美國、東南亞與其他海外產能，中系太陽能業者逐步強化美國在地產能、調降東南亞廠產能、拓展其他海外市場。中企將迎來第二波東南亞生產據點移轉，從馬來西亞、越南、泰國，移轉至未受美國關稅影響的其他東南亞國家如印尼和寮國，甚至是拓展新興海外市場，分散供應鏈風險。

在電池產品部分，美國對中國儲能電池將課徵173.4%高額關稅，雖5月暫降至40.9%，但仍高於對台關稅(32%對等關稅，現處暫緩徵收期，課徵10%對等關稅)，中國儲能電池業者有兩派因應作法，一是美國在地生產避開關稅障礙，二是策略性轉向，暫不進軍美國市場。若中國儲能電池面臨美高額關稅，將推升中國儲能電池出口美國市場的成本，削弱其價格優勢，美國市場勢必加速尋求非中系供應商，台灣、南韓業者有機會迎來轉單效應。

整體來看，美國關稅將造成綠能產品市場價格上漲，不利美國再生能源案場發展，影響能源轉型進度。除關稅因子，川普2.0對全球綠能產業的影響，仍得觀察「降低通膨法案(Inflation Reduction Act；IRA)」對綠能相關補貼暫緩影響程度，及參眾議院最終審議結果。

關稅 川普

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