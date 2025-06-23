陸安理會譴責美國襲擊伊朗：嚴重違反聯合國憲章及國際法

針對美軍21日空襲伊朗核設施，中國常駐聯合國代表傅聰22日在安理會緊急公開會上發言，強烈譴責美國襲擊伊朗、攻擊接受國際原子能總署保障監督的核設施。

據央視新聞報導，傅聰說，美方對伊朗福爾多、納坦茲和伊斯法罕三處核設施實施打擊，此舉嚴重違反《聯合國憲章》宗旨和原則以及國際法，侵犯伊朗的主權、安全和領土完整，加劇中東緊張局勢，嚴重衝擊國際核不擴散體系。國際社會必須主持正義，為推動局勢降溫、恢復和平穩定作出切實努力。

傅聰指出，當前中東局勢驟然緊張，中方對事態可能走向失控深感擔憂。衝突當事方，尤其是以色列應當立即停火，防止局勢輪番升級，堅決避免戰爭外溢。有關各方應當遵守國際法，克制武力衝動，避免激化矛盾、火上澆油。

傅聰表示，武力換不來中東和平，對話談判才是根本出路。當前，伊朗核問題的外交手段並未窮盡，和平解決仍有希望。要堅持政治解決伊朗核問題的大方向不動搖，堅持通過對話談判推動伊朗核問題重回政治解決軌道，達成各方均可接受的協議。

傅聰稱，安理會對維護國際和平與安全負有首要責任，面對重大危機不能無所作為。俄羅斯、中國、巴基斯坦已經提出一項安理會決議草案，呼籲立即無條件停火、保護平民、遵守國際法、開展對話談判。中方期待安理會成員展現責任擔當，共同支持該決議草案，推動安理會為維護國際和平與安全履職盡責。

傅聰說，中方願同國際社會一道，凝聚合力、主持公道，為恢復中東地區和平穩定作出不懈努力。

22日稍早，傅聰接受央視採訪時還指出，美國對伊朗核設施的打擊，伊朗受到了傷害，但同樣受損的，還有美國自身的信譽——無論是作為一個國家，還是作為任何國際談判的參與方。