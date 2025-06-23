聽新聞
0:00 / 0:00

陸安理會譴責美國襲擊伊朗：嚴重違反聯合國憲章及國際法

聯合報／ 大陸中心／即時報導
針對美軍21日空襲伊朗核設施，中國常駐聯合國代表傅聰22日在安理會緊急公開會上發言稱，安理會面對重大危機不能無所作為。（圖／取自央視新聞）
針對美軍21日空襲伊朗核設施，中國常駐聯合國代表傅聰22日在安理會緊急公開會上發言稱，安理會面對重大危機不能無所作為。（圖／取自央視新聞）

針對美軍21日空襲伊朗核設施，中國常駐聯合國代表傅聰22日在安理會緊急公開會上發言，強烈譴責美國襲擊伊朗、攻擊接受國際原子能總署保障監督的核設施。

據央視新聞報導，傅聰說，美方對伊朗福爾多、納坦茲和伊斯法罕三處核設施實施打擊，此舉嚴重違反《聯合國憲章》宗旨和原則以及國際法，侵犯伊朗的主權、安全和領土完整，加劇中東緊張局勢，嚴重衝擊國際核不擴散體系。國際社會必須主持正義，為推動局勢降溫、恢復和平穩定作出切實努力。

傅聰指出，當前中東局勢驟然緊張，中方對事態可能走向失控深感擔憂。衝突當事方，尤其是以色列應當立即停火，防止局勢輪番升級，堅決避免戰爭外溢。有關各方應當遵守國際法，克制武力衝動，避免激化矛盾、火上澆油。

傅聰表示，武力換不來中東和平，對話談判才是根本出路。當前，伊朗核問題的外交手段並未窮盡，和平解決仍有希望。要堅持政治解決伊朗核問題的大方向不動搖，堅持通過對話談判推動伊朗核問題重回政治解決軌道，達成各方均可接受的協議。

傅聰稱，安理會對維護國際和平與安全負有首要責任，面對重大危機不能無所作為。俄羅斯、中國、巴基斯坦已經提出一項安理會決議草案，呼籲立即無條件停火、保護平民、遵守國際法、開展對話談判。中方期待安理會成員展現責任擔當，共同支持該決議草案，推動安理會為維護國際和平與安全履職盡責。

傅聰說，中方願同國際社會一道，凝聚合力、主持公道，為恢復中東地區和平穩定作出不懈努力。

22日稍早，傅聰接受央視採訪時還指出，美國對伊朗核設施的打擊，伊朗受到了傷害，但同樣受損的，還有美國自身的信譽——無論是作為一個國家，還是作為任何國際談判的參與方。

關稅 川普

延伸閱讀

美國務卿：如果伊朗打電話來 美國已準備好達成和平

美國轟炸伊朗後想談和 學者：美伊現在存在信任問題

核計畫遭打擊後 伊朗威脅報復美軍基地

美共和黨眾議員不認同奇襲伊朗 川普：他不是MAGA

相關新聞

美國關稅重塑中國綠能供應鏈 太陽能、儲能電池產品影響最顯著

川普上任後關稅政策反覆，儘管能源及能源產品豁免適用對等關稅，但已對中國綠能產品供應鏈造成實質衝擊，市調機構DIGITIM...

陸安理會譴責美國襲擊伊朗：嚴重違反聯合國憲章及國際法

針對美軍21日空襲伊朗核設施，中國常駐聯合國代表傅聰22日在安理會緊急公開會上發言，強烈譴責美國襲擊伊朗、攻擊接受國際原...

美國擬限制南韓晶片廠大陸業務 韓官員赴美將提出關切

南韓首席貿易談判代表呂翰九今天表示，他本週赴華府會見美國官員就關稅進行第3輪雙邊技術性談判時，將就美國可能對晶片製造商的...

受美中貿易摩擦影響…陸企降低對美依賴 放眼歐洲或轉拚內銷

中國大陸製造業者正爭相在海內外為自家產品找尋買家，反映美中貿易摩擦加劇，威脅到陸企在最大出口市場美國的銷售表現。

WSJ獨家：美歐接近達成非關稅貿易協議 關稅問題待解

華爾街日報（Wall Street Journal）20日獨家報導，美國與歐盟在多項非關稅貿易議題上接近達成協議，議題涵...

美擬取消台積等3公司在陸技術豁免

華爾街日報廿日引述知情人士報導，美國商務部次長凱斯勒本周向台積電、南韓的三星與SK海力士說，美國準備取消允許這些公司在中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。