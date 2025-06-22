美國擬限制南韓晶片廠大陸業務 韓官員赴美將提出關切

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
南韓首席貿易談判代表呂翰九今天表示，他本週赴華府會見美國官員就關稅進行第3輪雙邊技術性談判時，將就美國可能對晶片製造商的中國業務實施限制一事提出關切。歐新社
南韓首席貿易談判代表呂翰九今天表示，他本週赴華府會見美國官員就關稅進行第3輪雙邊技術性談判時，將就美國可能對晶片製造商的中國業務實施限制一事提出關切。歐新社

南韓首席貿易談判代表呂翰九今天表示，他本週赴華府會見美國官員就關稅進行第3輪雙邊技術性談判時，將就美國可能對晶片製造商的中國業務實施限制一事提出關切。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）本週稍早時引述知情人士說法報導，美國官員已通知台積電、三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）等全球領先的半導體公司，美方計劃取消能讓這些公司在中國使用美國技術的豁免。

根據路透社，南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九（Yeo Han-koo）在啟程前往華府前受訪，記者問及關於美國可能採取政策限制使外國晶片製造商在中國營運受阻的擔憂。他告訴記者：「我會（向美方）轉達產業界的憂慮，並將竭盡全力處理此事。」

呂翰九也指出，有鑑於美國當前的政治與經濟不確定性，首爾當局可能無法在7月截止日期前達成貿易協議。這意味貿易談判可能會持續到7月8日之後。

南韓目前適用美國基準10%關稅，另有25%對等關稅緩徵90天。雙方4月舉行初步談判時，同意於7月8日前制定一項降低關稅的貿易協議。

關稅 貿易談判 貿易協議 美國 晶片 川普 半導體

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