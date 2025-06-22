美國擬限制南韓晶片廠大陸業務 韓官員赴美將提出關切
南韓首席貿易談判代表呂翰九今天表示，他本週赴華府會見美國官員就關稅進行第3輪雙邊技術性談判時，將就美國可能對晶片製造商的中國業務實施限制一事提出關切。
「華爾街日報」（Wall Street Journal）本週稍早時引述知情人士說法報導，美國官員已通知台積電、三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）等全球領先的半導體公司，美方計劃取消能讓這些公司在中國使用美國技術的豁免。
根據路透社，南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九（Yeo Han-koo）在啟程前往華府前受訪，記者問及關於美國可能採取政策限制使外國晶片製造商在中國營運受阻的擔憂。他告訴記者：「我會（向美方）轉達產業界的憂慮，並將竭盡全力處理此事。」
呂翰九也指出，有鑑於美國當前的政治與經濟不確定性，首爾當局可能無法在7月截止日期前達成貿易協議。這意味貿易談判可能會持續到7月8日之後。
南韓目前適用美國基準10%關稅，另有25%對等關稅緩徵90天。雙方4月舉行初步談判時，同意於7月8日前制定一項降低關稅的貿易協議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言