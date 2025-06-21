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美擬取消台積等3公司在陸技術豁免

聯合報／ 編譯梁采蘩林文彬／綜合報導
美國據傳準備對台積電（2330）、三星、SK海力士等三大跨國大型半導體製造商旗下位於中國大陸的晶片工廠生產限制。示意圖／AI生成
美國據傳準備對台積電（2330）、三星、SK海力士等三大跨國大型半導體製造商旗下位於中國大陸的晶片工廠生產限制。示意圖／AI生成

華爾街日報廿日引述知情人士報導，美國商務部次長凱斯勒本周向台積電、南韓的三星與SK海力士說，美國準備取消允許這些公司在中國大陸使用美國技術的豁免。

這三家公司目前擁有全面豁免，可將美國晶片製造設備運送至在中國的工廠，無需每次都單獨申請許可證。凱斯勒說，這是川普政府防止美國關鍵技術流向中國的一環。

白宮官員表示，此舉並非美中貿易戰的新升級，旨在使晶片設備的許可制度類似中國現有的稀土許可制度。但該報導說，此一使全球晶片製造商在中國營運更困難的新措施，仍可能使北京認為違反美中甫在英國倫敦達成的經貿談判協議。

外國晶片製造商在中國製造的半導體可用於各種產業。受這項利空消息影響，供貨給中國的美國晶片設備製造商股價紛紛下跌。科磊（KLA）下跌百分之二點四；「科林研發」與「應用材料」雙雙下跌近百分之二；台積電ADR廿日也應聲下挫，收盤下跌百分之一點九，報二○九點五一美元。

有分析提到，若美國商務部真這麼做，形同為中國半導體設備業者送上大禮，晶片製造商也可能從日本和歐洲採購美國設備的替代品，形同美國將商機拱手送人，而台積電受的衝擊預估相對有限。有業內人士認為，美國半導體設備公司產品銷往外國跨國企業的難度提高，只會為中國同業帶來助益。

另一方面，由於台積電中國大陸廠以成熟製程技術為主，業績比重偏低，美國取消豁免對台積電的影響應相對有限。

美國商務部發言人則聲明，晶片製造商仍可在中國營運。新的晶片執法機制類似其他向中國出口的半導體公司許可要求，並確保美國擁有平等且對等的程序。

關稅 川普

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