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楊金龍解題：川普關稅 難解決貿易巨額逆差

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
中央銀行總裁楊金龍昨日演講時指出，美國應認清，一國如有經常帳逆差，顯示其國內整體儲蓄不足。圖／聯合報系資料照片
中央銀行總裁楊金龍昨日演講時指出，美國應認清，一國如有經常帳逆差，顯示其國內整體儲蓄不足。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普曾經開嗆台灣、日本、南韓這些貿易盟友，是靠犧牲美國而變得繁榮，以對等關稅掐住貿易夥伴們的咽喉。中央銀行總裁楊金龍昨日演講時指出，美國應認清，一國如有經常帳逆差，顯示其國內整體儲蓄不足，而台灣的情況則與美國恰恰相反，台灣長期經常帳順差，反映出台灣儲蓄高、投資低，他建議，台灣民間部門及政府均宜提振投資。

楊金龍提醒川普一則簡易公式：國民所得會計恆等式(Ｘ-Ｍ) = (Ｓ-Ｉ) + (Ｔ-Ｇ)，「經常帳順差」與「超額儲蓄」，或「經常帳逆差」與「儲蓄不足」是一體兩面，一個國家如果有經常帳逆差，就表示這個國家的國內整體儲蓄不足。

楊金龍指出，川普面對美國利益遭受侵蝕，以及長期貿易逆差、財政惡化、製造業外移等問題，除了延續其首次任期的政策外，並採取更激進的關稅措施，希望解決美國經濟失衡的問題，進而「讓美國再次偉大」。但問題是，川普二點○關稅政策，無法解決美國貿易巨額逆差。

美國的經常帳逆差，主要反映民間部門超額儲蓄不足以支應政府部門的巨額財政赤字，美國長期面臨雙赤字問題，即是「經常帳逆差」與「財政赤字」同時存在。

楊金龍說，如果美國民間部門需求仍然強勁且財政赤字持續惡化，「美國難以透過關稅政策解決貿易巨額逆差的問題」。

他強調，全球經常帳失衡問題，逆差國與順差國要共同調整其內部失衡，如超額儲蓄或儲蓄不足，當前主要國家經常帳持續巨額失衡，順差國集中在部分亞洲及歐洲國家，最大逆差國為美國，其次英國。

美國長期貿易逆差的根本問題在民間儲蓄不足，但是超額儲蓄太多也非好事。

楊金龍點出，台灣因長期經常帳順差，反映儲蓄高、投資低，累積龐大超額儲蓄。

楊金龍指出，長期以來，國民儲蓄一直在走高，但國內投資相對偏低，使得台灣超額儲蓄持續偏高，由於台灣少子化及人口老化愈趨嚴峻，工作所得人口萎縮，不利消費成長，也使得儲蓄率維持高水準。

二○一八年以前，因產業外移，國內投資動能不足；其後，美中貿易摩擦帶動台商擴大在台投資，加以台灣半導體業者持續投資先進製程，投資率回升，但儲蓄率上升更多，超額儲蓄還是很高。

楊金龍指出，台灣超額儲蓄主要來自家庭部門，其次為企業，政府部門超額儲蓄則較小。台灣超額儲蓄長期趨升，預期今年將逾四兆元。

因應超額儲蓄問題，楊金龍建議，民間部門可增加消費與投資，在財政穩健的前提下，政府可適度採行擴張性財政政策，提振公共投資，不僅可以激勵長期經濟成長動能，也有利於減緩台灣龐大的超額儲蓄。

關稅 川普

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