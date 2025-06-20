美越貿易談判樂觀？越南副總理稱「前景正面」力阻46%關稅上路

越南副總理阮和平今天表示，越南和美國的關稅談判「前景正面」，越南政府正努力避免越南遭美國課徵46%的對等關稅，與此同時也將協助企業多元化出口市場。

美國4月初宣布對越南課徵46%的對等關稅，隨後又將這一措施暫緩90天。越南政府接著成立談判代表團，由越南工商部部長阮鴻延（Nguyen Hong Dien）擔任團長，並從5月初開始和美方展開談判。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南國會文化與教育委員會副主任謝文夏（Ta Van Ha）今天質詢時問及，越南目前如何協助企業度過難關，在保護國家利益及維持、促進國際貿易永續的情況下，越南長期的貿易戰略有何調整。

阮和平（Nguyen Hoa Binh）答詢指出，越南正與美國談判中，將盡最大努力進行各項工作，讓美國對越南課徵46%關稅一事不會發生。

他強調，越共總書記蘇林（To Lam）先前已與美國總統川普（Donald Trump）通話，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）也持續指導，推動各項解決辦法，努力讓美國對越南課徵46%關稅一事不會發生。

阮和平表示，越南談判團隊正積極地與美國磋商，談判前景是正面的，越美更加了解彼此，努力達成所提出的目標。這樣一來，將有助各出口企業度過難關。

然而，面對難以預料的變化，阮和平說，越南須制定長遠戰略，主動重組經濟結構，善用與多個國家簽訂的自由貿易協定優勢，這方面的發揮空間巨大，可幫助越南避免依賴單一市場。

阮和平指出，世界很寬闊，越南正在尋找新的市場，並支持企業將產品出口到這些市場。

與此同時，他說，越南國內的生產模式也必須改變，朝深加工方向邁進，而不只是出口生鮮產品。他表示，透過多元化市場與經濟結構重組，越南可應對各種難料的變化。一旦遭遇風險，越南政府將祭出稅費措施協助企業。

越南談判團隊19日和美國商務部部長盧特尼克（Howard Lutnick）以及美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）舉行線上談判。阮鴻延在會中指出，越南願和美國一起制定符合全球供應鏈、不具針對性、和諧的原產地規則，為兩國企業創造便利。