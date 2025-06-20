快訊

擔心變「另一個利比亞」？川普推遲對伊朗動武 兩個考量曝光

117學年申請入學放寬至4倍率 考生進二階機會更高

中國原料、墨西哥生產、美國洗錢 芬太尼跨國產業鏈

中央社／ 華盛頓20日專電

探究芬太尼危機，不只牽涉中國與墨西哥，以及美國之間的毒品交易，更涉及原料供應鏈，墨西哥毒梟、地下洗錢種種非法情事，形成最致命而且複雜的跨國犯罪體系。

儘管中國自2019年起對所有芬太尼類藥物以及關鍵前驅體化學品實施管制，但中國仍是墨西哥販毒集團獲取芬太尼原料的主要來源。中國的化學品供應商，透過網路平台並且利用加密通訊工具與墨西哥買家聯繫，銷售芬太尼前期化學品原料。這些中國供應商甚至將原料偽裝成食品或合法的化學品，以避開海關檢查。

●芬太尼襲美兩途徑 郵件送貨和墨西哥販毒集團走私

美國喬治梅森大學（George Mason University）恐怖主義、跨國犯罪和腐敗問題中心（Terrorism,Transnational Crime and Corruption Center，TraCCC）創辦人謝里（Louise Shelley）向中央社記者分析，芬太尼進入美國有兩條不同途徑，一種是透過郵件或其他送貨服務直接從中國工廠運送過來；另一種是大量芬太尼被運往墨西哥，在那裡提煉加工，然後再被帶進美國，這通常是由被販毒集團僱用的美國公民負責運送。

墨西哥的販毒集團，如「西納羅亞集團」（SinaloaCartel）和哈利斯科新世代（CJNG）等，是芬太尼製造和轉運的主要要幕後黑手。這些販毒集團在美墨邊境地區成立實驗室，利用從中國進口的化學原料合成芬太尼，並且壓製成偽造的處方藥丸；或是將芬太尼混合海洛因或古柯鹼，讓毒品效果更強，之後再透過各種走私管道進入美國。

據了解芬太尼非法供應鏈的人士向中央社透露，過去墨西哥毒梟經常使用「黑市交易」的做法，也就是在美國將販毒所得，購買服裝或電腦等各項商品，運送到拉丁美洲的第3方國家，然後轉換成當地貨幣對外銷售。歷經數週後把現金洗「乾淨」，再轉回給販毒集團。整個過程，因為賄賂邊境警衛或是被美國執法部門查獲扣押，大約會損失10%的收入。

●墨西哥毒梟與中國地下金融業者合作洗錢

但近年來，墨西哥毒梟轉與中國的地下金融業者合作進行洗錢。

熟悉中南美洲販毒走私的人士告訴中央社記者，販毒集團首先將在美國的不法所得，交由中國地下金融業者或是地下錢莊，透過中國的即時通訊軟體「微信」宣傳，並提供給想要在美國消費、購買房地產、支付學費、賭博或進行其他投資的中國客戶；並且換取這些中國客戶在中國的銀行存入等值的人民幣。

而販毒集團之後再用這些人民幣，購買芬太尼原料運回墨西哥製作毒品使用。如此整個過程都在美國進行，同時只需要一兩天就可以完成洗錢。中國地下金融業者更只收取1%或2%的佣金，以低廉代價幾乎獨占芬太尼的洗錢不法市場。

此外，這些墨西哥毒梟還利用野生動物交易作為洗錢手段。他們將非法捕獲的野生動物或是木材產品出口到中國，以繞過美國和墨西哥的反洗錢管制，甚至還利用更難追蹤的加密貨幣，洗錢手段不斷翻新，也讓美國的緝毒單位防不勝防。

●加拿大犯罪集團參與芬太尼製造 美加邊境也成破口

根據美國海關和邊境保護局（CBP）的數據，所有進入美國的芬太尼緝獲量中，只有約0.2%是在加拿大邊境查獲的，其餘幾乎都是在美國與墨西哥的邊境查獲的。

但今年1月，加拿大金融情報機構報告稱，加拿大有組織犯罪集團更積極參與芬太尼製造，他們從中國進口用於製造芬太尼的化學品和實驗室設備。

值得注意的是，美加之間的芬太尼貿易是雙向進行的。2024年前10個月，加拿大邊境服務局報告查獲約4.9公斤從美國入境的芬太尼，而美國邊境巡邏隊截獲約14.6公斤來自加拿大的芬太尼。

去年12月，加拿大承諾投入13億加幣（約9億美元）打擊芬太尼和加強邊境安全

●小份量、包裹寄送 追蹤芬太尼如「大海撈針」

根據美國海關和邊境巡邏局（CBP）公佈的數據，自2024年9月以來，美國已查獲約2040公斤的芬太尼。

幾乎所有（98%）的芬太尼都是在與墨西哥的西南邊境被攔截的。其中不到1%是在美國北部與加拿大邊境緝獲的。其餘則來自海路或其他美國檢查站。

面對從邊境不斷湧入的芬太尼，美國總統川普祭出關稅懲罰，對中國進口商品課徵20%關稅，同時對加拿大和墨西哥課徵25%關稅，理由是毒品走私問題「令人無法接受」，認為這3國應為美國境內芬太尼泛濫負責任。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在美國以課徵關稅的威脅下，從原先否認有芬太尼實驗室在墨西哥，到加強與美國的情報合作，加大力道打擊販毒集團，甚至還將29名毒梟引渡到美國受審。

薛恩鮑姆先前也公開表示，從2024年10月1日她開始執政以來，3個月內，美國從墨西哥繳獲的毒品芬太尼就減少了50%。墨西哥政府更查獲超過121公噸的毒品，其中包括133萬顆的芬太尼藥丸。

美國喬治梅森大學（George Mason University）恐怖主義、跨國犯罪和腐敗問題中心（Terrorism,Transnational Crime and Corruption Center，TraCCC）創辦人謝里（Louise Shelley）向中央社表示：「很難追蹤芬太尼，這不像海洛因或古柯鹼那樣運量以噸計算，小份量的芬太尼就足以致命。」

她說：「就像英文有一句說法 『大海撈針』。每天有數百萬個包裹進入美國，要從中找出那些含有微量芬太尼的包裹，非常困難。」

芬太尼錯綜複雜的跨國毒品網絡，讓各國緝毒單位繃緊神經，不論是供應原料的來源國，還是加工提煉的中繼站，芬太尼跨國產業鏈已經無聲無息地滲入美國社會。對抗芬太尼危機，不再是單一國家的課題，各國間必須超越政治分歧，透過同步打擊原料供應、生產鏈以及地下洗錢機制，才能有效遏止芬太尼危機蔓延。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

芬太尼 美國公民 墨西哥

延伸閱讀

路透：伊朗向美國表示 以色列不停止攻擊 不返回談判桌

美中之間出現歧見？白宮：川普會聆聽各方意見

美鋼鋁關稅翻倍 加拿大：30天內無協議將調整反制措施

禁毒將有進展？陸公安部長見美大使：願與美方務實合作

相關新聞

因應鋼鋁傾銷 加拿大啟動100%關稅 下月也擬對美加徵關稅

加拿大總理卡尼將採取多項措施，因應鋼鋁進口過剩的問題，且不排除對美國提高鋼鋁關稅。隨著全球在關鍵工業原料上掀起新一輪關稅...

川普速報／川普三箭齊發 全面施壓伊朗、中國與聯準會

編按：美國總統川普的對等關稅政策，掀起全球「川普關稅風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。

高盛評估 川普會再延長關稅寬限期

美國對貿易夥伴祭出高額對等關稅的九十天緩衝期將在七月九日屆滿，高盛預測，川普總統屆時將不會如期恢復課徵這些關稅，中國大陸產品的關稅稅率也可能不會再改變。

美國對等關稅90天緩徵期7月9日屆滿 高盛：川普不會恢復高關稅

美國更高額對等關稅的90天緩徵期，預定7月9日屆滿，高盛預測，美國總統川普屆時不會如期恢復課徵這些關稅，中國大陸產品的關...

台灣能先放心？高盛：川普7月9日後將再緩徵對等關稅

隨著美國更高額對等關稅的90天緩徵期將在7月9日屆滿，高盛預測，美國總統川普屆時將不會如期課徵這些更高的對等關稅，中國大...

川普AI顧問反對嚴限盟友買美晶片：別把市場拱手讓華為

白宮主管加密貨幣和AI事務的負責人薩克斯（David Sacks）告誡說，中國已能熟練地繞開華盛頓的出口管制，且其半導體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。