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芬太尼奪走愛子 母親：人人可能都是受害者

中央社／ 舊金山20日專電

芬太尼近年肆虐美國社會，許多家庭一夕間破碎。利奧波德和柏琳兩位母親，一個兒子驟然離世，一個兒子仍在街頭與毒癮纏鬥。她們選擇讓愛延續，用回憶與行動為孩子發聲，也為更多受害者家庭點亮微光。

站在家中的照片牆前，利奧波德（MichelleLeopold）輕撫著每一張舊時照片、回憶起兩個兒子的成長點滴，溫柔傷感的眼神，彷彿是在回應相片中那個對她笑著的孩子。

「崔佛，我的小羊男孩」。她拿起最珍愛的一張照片，照片中，年幼的崔佛（Trevor）懷裡抱著一隻小山羊，臉上的笑容像是擁有全世界。

同一個時空背景下，另一位母親柏琳（JacquiBerlinn）徘迴在舊金山的街頭，努力從一張張神情空洞的臉孔裡，尋找那個熟悉又破碎的身影－她的兒子寇利（Corey）。

「如果他有個帳篷待，那他算是幸運的」。柏琳悠悠地說。

利奧波德的兒子崔佛在2019年離世，柏琳的兒子寇利仍在迷途。強效合成鴉片類藥物芬太尼（Fentanyl）以不同形式奪走她們的摯愛，也撕裂了她們原本美滿的家庭。

●芬太尼讓生命變調 撕裂美滿家庭

崔佛曾是利奧波德生命中最明亮的光，他熱愛小動物與大自然，喜歡蒐集石頭。

「我們全家經常去健行，無論到哪裡，崔佛總能在旅途中找到愛心形狀的石頭」。儘管崔佛因芬太尼驟逝已有5年多，利奧波德位於加州馬林郡（MarinCounty）的家中，仍擺放著崔佛兒時豐富的收藏，宛如他從不曾離開過。

另一頭，現年35歲的寇利在媽媽柏琳心中則是一個「敏感、體貼、有愛心」的孩子，「他會帶給我小禮物，製作貼心卡片，讓我知道他一直有想到我，我們關係非常親密」。

當毒品出現在崔佛和寇利的生活中，一切開始走向無法控制的方向。

「他不再是那個可愛的男孩...甚至有一次還打了我」。利奧波德娓娓道出崔佛用藥成癮的過程，起初只是大麻，後來開始嘗試贊安諾（Xanax）、波考賽特（Percocet）以及氧可酮（Oxycodone），行為也漸漸出現暴力傾向，一度被送進勒戒中心。

與崔佛相似，寇利高中時先接觸到大麻，後來因朋友鼓吹嘗試起海洛因（Heroin）。

芬太尼近年滲透美國社會，尤以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐那幾年最為兇猛。在不知情的情況下，崔佛和寇利吸食了摻雜芬太尼的藥物；誰也沒想到，一顆藥丸成了崔佛生命的終點。

●芬太尼2年間奪走逾25萬人性命 一顆藥丸帶走崔佛

根據官方數據，美國在2021至2023年，因芬太尼死亡人數超過25萬人。利奧波德經常向各界宣導芬太尼的殺傷力，（芬太尼致死人數規模）好比每天都有一架噴射客機墜毀，機上所有人全部罹難」。

2019年，崔佛與朋友向毒販買了4顆M30（羥考酮）藥丸，崔佛不幸服用到其中一顆混有過量芬太尼的藥丸，效力之強直接奪走他的生命。

「他是在完全不知情的情況下離開世間的，這是整件事情中微不足道的一點點安慰，至少他走得沒有痛苦，也很迅速。但不管孩子是怎麼離開的，沒有任何父母會希望自己的孩子死去」。利奧波德曾因愛子驟逝，長時間封閉自己，不願與外界接觸。

史丹佛大學附設醫院急診科主治醫師楊聖一（Samuel Yang）向中央社分析，「非法芬太尼」很多時候會被摻進其他非法毒品、甚至是「處方藥」中，像是常見的精神科藥物，例如治療注意力不足的阿得拉爾（Adderall）或用來緩解焦慮的贊安諾（Xanax），「若在街頭購買這些藥物，有時候藥物會混有少量芬太尼」。

至於寇利，他則因為吸食了含有芬太尼的海洛因，在街頭變得更加枯萎。柏琳看見芬太尼對兒子造成的傷害，一度絕望地情願寇利回頭繼續使用海洛因。

柏琳是一名法律程序書記官，她在加州阿拉美達郡（Alameda County）高等法院接受記者訪問，堅強的外表下，隱藏著一顆因兒子深陷毒癮而備受煎熬的脆弱母親心。

「聽到他被逮捕時，我睡得比較好...我覺得他到了更好的地方，有人餵他吃飯」。柏琳受訪時，不時檢查手機簡訊、等待著剛出獄沒幾天的兒子捎來訊息，期盼見上一面。

●耶誕節不想拆禮物 母親：最想要的再也得不到

身為6個孩子的母親，柏琳在操心寇利的同時，還必須顧及家中其他成員的感受，「這真的很困難，因為我的心總是想要拯救我的孩子，我先生最近才對我說，失去了多少和我相處的時光，因為我一直在追著這個孩子，想救他、讓他好起來」。

「有些時刻，比如我在削馬鈴薯準備晚餐的時候，或者我們全家坐在一起、看著他們拆禮物的時候，我當然會想到寇利，想到他一個人孤零零地待在寒冷的地方」。柏琳揪心說，「總是感覺有個破洞，這個家不完整，因為他（寇利）不在」。

但對徹底失去兒子的利奧波德來說，這個破洞卻再也沒有機會填補。

「每到節日，我不想待在那些拆禮物的人身邊，因為我唯一想要的禮物，永遠都得不到了，我好希望崔佛能回來」。利奧波德說，崔佛離開後，她生命中的光亮已所剩不多。

面對悲慟，兩位母親選擇站出來，讓社會了解芬太尼的嚴重性，幫助相同遭遇的父母。

在佈滿全家旅遊照的地下室，利奧波德告訴中央社記者，「當我談論他（崔佛）時，我就是在延續他的記憶...因為我們再也沒有關於他的新回憶了，我們沒有新的全家旅遊照片可以分享了」。

●化身生命鬥士 母親用愛延續記憶

利奧波德與柏琳不約而同強調，「芬太尼並無差別待遇，是一個機會平等的殺手」。這個毒品可以奪走任何階層、任何年齡、任何背景的人的生命，沒有誰是安全族群。

她們期盼用親身經歷告訴社會：「這不只是一場個人悲劇，而是一個公共危機。」

她們持續為拯救生命奮鬥，柏琳因此創辦了「反對毒癮與死亡的母親聯盟」（Mothers Against DrugAddiction and Deaths），倡導以更有效的政策，來幫助像寇利這樣的毒癮患者。

「毒品在他們身上停留的那段時間，掩蓋了他們原本的美好本質。當他們擺脫毒品之後，就會像綻放的花朵開始閃耀」。柏琳相信，這一切也會發生在寇利身上，「我相信當他成功康復後，便會成為幫助他人康復的最堅強倡導者之一」。

柏琳從不懷疑，寇利終有一天會再回到家裡；但對利奧波德來說，寄語，已成為她與崔佛之間僅存的對話方式。

「每當我去健行時，總會撿到一些愛心形狀的石頭，我相信那是崔佛從天堂傳來的訊息，是他特地留給媽媽的」。利奧波德說，在天堂的兒子仍時時在向她溫柔說話。

想到崔佛，利奧波德依舊難忍淚水，她想對父母們說，「永遠要記得告訴你的孩子你愛他們。因為我非常感謝，至少崔佛知道我全心全意地愛著他，而我也知道他愛我」。（編輯：周永捷）114620

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關稅 川普

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