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因應鋼鋁傾銷 加拿大啟動100%關稅 下月也擬對美加徵關稅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
卡尼周四表示，加國已對非美國進口的鋼鋁產品徵收100%關稅。美聯社
卡尼周四表示，加國已對非美國進口的鋼鋁產品徵收100%關稅。美聯社

加拿大總理卡尼將採取多項措施，因應鋼鋁進口過剩的問題，且不排除對美國提高鋼鋁關稅。隨著全球在關鍵工業原料上掀起新一輪關稅戰，各國均陸續祭出保護主義措施。

卡尼周四表示，加國已對非美國進口的鋼鋁產品徵收100%關稅，並將於7月21日依照美方協商進展，「調整」針對美國進口鋼鋁的25%反制關稅。

加拿大財長沈潘（François-Philippe Champagne）指出，政府啟動配額制度，是為了「穩定本地市場，並防止美方做法造成市場失衡後，出現有害的貿易轉單效應」。

卡尼說：「如果不保護本國產業，其他國家的鋼鐵就會大量流入加拿大，因此我們才會設下這些配額。」這波反傾銷措施主要很可能是針對中國大陸，加國早已對中國進口鋼鋁課徵25%附加稅。

卡尼還說，加國也會開始優先採購本國鋼鐵和鋁材，用於國內基礎建設、國防和汽車產業。

不過，加拿大鋼鐵製造商協會主席柯布登（Catherine Cobden）和加拿大鋼鐵工人工會全國主任沃倫（Marty Warren）表示，政府的決定「仍未完全滿足產業需求」。

兩人在聲明中說：「我們會持續檢視這些措施的細節，並和聯邦政府積極溝通，爭取一套真正對本國鋼鐵業者和數以千計產業工人有利的方案。」

川普6月4日宣布，將進口美國的鋼鋁產品關稅提高到50%，比3月的25%加倍。加拿大鋼鐵業界形容這波加倍關稅對產業造成「災難性」衝擊，恐導致大規模裁員和產線停擺。

關稅 川普

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