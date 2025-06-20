聽新聞
0:00 / 0:00

川普第三度延遲TikTok禁令 白宮：用90天來達成協議

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為中國抖音海外版TikTok的商標。路透
圖為中國抖音海外版TikTok的商標。路透

美國總統川普19日簽署行政命令，再度延遲TikTok禁令90天，這是川普第三度延遲禁令；白宮19日表示，川普之所以延遲禁令，是為了有時間讓海外版抖音TikTok轉由美國企業持有。

前總統拜登去年4月簽署由兩院通過的法案，限期TikTok母公司字節跳動（ByteDance）在今年1月19日前出售TikTok，否則必須下架；TikTok雖然短暫停止服務，不過川普上任後，隨即簽署行政命令，延遲禁令執行，TikTok也恢復服務。

川普當時提出合資計畫，讓美國持有50％的TikTok股分，認為這樣便可拯救TikTok，讓TikTok得以在可靠的人手上繼續發展；川普指出，他的構想是美國公司與TikTok的持有人合資，讓美國持有50%的擁有權。

川普政府一度接近成功，讓TikTok轉由美國企業持有，所以川普在4月二度延遲禁令，但相關計畫隨著川普宣布對等關稅政策、美中陷入貿易戰而破局。

川普19日簽署行政命令，第三度延遲TikTok禁令，此次延遲長達90天，將延至今年9月17日。

白宮19日舉行記者會，有媒體詢問說，這次延遲和先前有什麼不同？白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，90天代表有更多時間來達成協議。

李維特指出，川普做出承諾要讓TikTok繼續運作，尤其TikTok在美國非常受歡迎，有上億名美國用戶，但川普同時也希望在TikTok上保護美國人的個資和隱私，而川普相信，可以同時做到這兩件事情，這也是為什麼川普延遲執行禁令，希望能在這段時間中達成協議。

根據路透社報導，TikTok發出聲明感謝川普的支持，讓TikTok可以繼續服務1.7億美國用戶，以及750萬家依靠TikTok盈利的美國公司；TikTok並表示，接下來將持續與副總統范斯的辦公室合作。

路透社指出，川普利用行政命令來讓TikTok繼續運作的方式收到一些質疑，但尚未在法院中被挑戰。

對於川普行政命令的合法性，李維特說，行政命令經過白宮法律顧問團和司法部的審查，若他們不相信行政命令的合法解釋，是不會讓川普簽署的。

關稅 川普

延伸閱讀

川普AI顧問示警 陸IC設計能力僅落後美兩年

美國對等關稅90天緩徵期7月9日屆滿 高盛：川普不會恢復高關稅

遭川普政府砍補助 美將終止LGBT自殺防治專線

澤倫斯基飛8000公里無緣見川普 G7挺烏聯合聲明難產

相關新聞

美越貿易談判樂觀？越南副總理稱「前景正面」力阻46%關稅上路

越南副總理阮和平今天表示，越南和美國的關稅談判「前景正面」，越南政府正努力避免越南遭美國課徵46%的對等關稅，與此同時也...

貿易逆差誰吃虧？美中大使同場互辯

中國駐美大使謝鋒近日在美中貿易全國委員會的活動上表示，中美經貿合作是優勢互補的雙向選擇，貿易逆差不等於吃虧，中美經貿往來...

南韓對美經常帳順差創史上新高 加重關稅談判壓力

南韓去年對美國經常帳順差創下新高，無形中更增添總統李在明和美國總統川普爭取貿易協議所面臨的挑戰。

因應鋼鋁傾銷 加拿大啟動100%關稅 下月也擬對美加徵關稅

加拿大總理卡尼將採取多項措施，因應鋼鋁進口過剩的問題，且不排除對美國提高鋼鋁關稅。隨著全球在關鍵工業原料上掀起新一輪關稅...

川普第三度延遲TikTok禁令 白宮：用90天來達成協議

美國總統川普19日簽署行政命令，再度延遲TikTok禁令90天，這是川普第三度延遲禁令；白宮19日表示，川普之所以延遲禁...

簽了！ 川普行政命令 第3度為TikTok續命

美國總統川普19日在自創社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文，提到已簽行政命令，將19日到期、針對中國大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。