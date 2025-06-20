美中之間出現歧見？白宮：川普會聆聽各方意見

中東衝突延燒，美國是否選擇介入成關鍵，假如美國選擇不介入，是否衝擊中國大陸眼中，美國的對台承諾？白宮19日表示，美國總統川普對於美中之間的不同觀點，川普會廣納各方意見，做出平衡。

以色列日前發動「崛起之獅行動」（Rising Lion），針對伊朗可能發展出核子武器，率先向伊朗發動攻擊，鎖定打擊伊朗的核子設施和長程飛彈能力，伊朗也以火箭、飛彈和無人機回擊，引爆兩國衝突。

面對中東衝突，全世界都關注美國是否會選擇介入、協助以軍打擊伊朗核子設施。

白宮19日舉行記者會，有媒體詢問說，若美國不協助以色列，是否傳遞訊息給中國大陸主席習近平，衝擊到美國對台灣的承諾？白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，川普和習近平有非常受尊重，且誠摯的關係。

李維特指出，美中之間在經濟、全球事務和外交政策上共享許多戰略利益，當雙方出現不同觀點，川普必須去平衡這些觀點。

李維特說，川普不只會聽取各國領袖的意見，也會聽取顧問和美國人民的意見來平衡美中歧見；川普作為偉大的領袖，在於他會聆聽，並透過其直覺和經驗，為美國人民做出正確決定的能力。