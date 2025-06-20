美鋼鋁關稅翻倍 加拿大：30天內無協議將調整反制措施

中央社／ 渥太華19日綜合外電報導

加拿大總理卡尼今天表示，若30天內未能與美國達成雙邊貿易協議，加拿大將「調整」對美國鋼鋁徵收25%反制關稅的措施，以回應美國將輸美鋼鋁關稅倍增至50%。

美國總統川普（Donald Trump）今年3月12日對所有進口至美國的鋼鐵和鋁實施全面性的25%關稅，此舉立即引發加拿大的報復措施。本月4日，美國又將進口鋼鋁關稅從25%提高至50%。

法新社報導，卡尼（Mark Carney）今天表示：「加拿大將於7月21日，亦即30天期限結束後，調整對美國鋼鐵和鋁產品徵收的現有反制關稅。」

卡尼也宣布一系列措施來支持面臨美國50%關稅的加拿大鋼鋁產業，包括有利國內供應商的採購規定及反傾銷措施。

七大工業國集團（G7）領袖峰會日前在加拿大召開，卡尼和川普在峰會場邊會晤後，加拿大政府表示，雙方可能在未來30天內達成貿易協議。目前談判還在進行中。

根據美國政府數據，加拿大去年向美國出口595萬公噸鋼鐵及315萬公噸的鋁。

關稅 川普

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