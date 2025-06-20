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簽了！ 川普行政命令 第3度為TikTok續命

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為中國大陸抖音海外版TikTok的商標。路透
圖為中國大陸抖音海外版TikTok的商標。路透

美國總統川普19日在自創社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文，提到已簽行政命令，將19日到期、針對中國大陸抖音海外版TikTok的「不賣就禁」法寬限期，展延90天。

川普在前述發文中寫道，「我剛才已簽了行政命令，讓TikTok（在美國營業）的截止時間延長90天」。

展延90天的期限將至9月17日。美國國會通過法律，以國安為由要求TikTok的中國母公司「字節跳動」將TikTok賣給「非中國買家」，否則將被禁用。

這項法律原定川普1月回任總統的前1天生效，他就任時首次宣布延長75天生效，之後再次宣布延至6月19日生效。

關稅 川普

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