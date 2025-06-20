美國對等關稅90天緩徵期7月9日屆滿 高盛：川普不會恢復高關稅

美國更高額對等關稅的90天緩徵期，預定7月9日屆滿，高盛預測，美國總統川普屆時不會如期恢復課徵這些關稅，中國大陸產品的關稅稅率也可能不會再改變。

高盛首席經濟學家海濟斯（Jan Hatzius）18日在美國企業研究所（AEI）一場活動上表示，在7月9日期限屆滿後，他和同僚「不認為『對等』關稅的第二階段」會實施，「我們預期會繼續延後」，以利川普政府繼續和貿易夥伴協商。

川普對等關稅大事紀

川普對等關稅政策峰迴路轉，他在4月2日「解放日」宣布各國稅率，並原訂自4月9日起對多國開始課徵更高的對等關稅，當時對台灣設定的關稅稅率為32%，遠超乎預期；不過隨後又在4月10日宣布緩徵90天，在這段期間僅全面課徵10%的對等關稅。

隨後各國開啟與美國談判，期間插曲不斷，川普對等關稅政策一度被美國國際貿易法院裁定暫停，聯邦巡迴上訴法院隨即又恢復關稅效力。

海濟斯說，他的團隊推估，美國整體關稅稅率目前已提高約10個百分點，「我們預期半導體、通訊設備、藥品、銅及或許一些其他產品的25%關稅，會再提高（整體關稅稅率）4至5個百分點」，使美國整體關稅稅率最多提高15個百分點。」

他也說，團隊預期中國大陸產品目前的關稅稅率不會再調整，美中貿易緊張不會再升溫，但也認為北京無法說服白宮調降關稅，「顯然所有個別假設都有重大風險，但更廣泛而言，如果我們非常偏離13、14、15個百分點的關稅增幅預測，我會很意外」。

然而，野村控股認為，鑒於數據顯示中國大陸透過借道東南亞進行轉口貿易，來避開更高的關稅，美國可能繼續對該地區維持較高關稅水準。

野村經濟學家在16日報告中預測，華府仍可能最後對東南亞國家平均課徵15.5%的關稅，以杜絕陸企的洗產地行為。野村估計，越南和泰國可能會被分別課徵24.3%和20%關稅，轉運現象在這兩國似乎比東南亞其他國家更常見，使美國對這兩國的關稅更接近預期對大陸的30%關稅。借道新加坡和菲律賓的跡象似乎不多，這兩國關稅可能定在10%。