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台灣能先放心？高盛：川普7月9日後將再緩徵對等關稅

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國總統4月2日公布對各國課徵的對等關稅。路透
美國總統4月2日公布對各國課徵的對等關稅。路透

隨著美國更高額對等關稅的90天緩徵期將在7月9日屆滿，高盛預測，美國總統川普屆時將不會如期課徵這些更高的對等關稅，中國大陸產品的關稅稅率也可能不會再改變。

高盛首席經濟學家海濟斯（Jan Hatzius）18日在美國企業研究所（AEI）一場活動上表示，他和同事「不認為『對等』關稅的第二階段」會實施，「我們預期會繼續延後」，以取得和美國貿易夥伴協商的時間，而非在7月9日期限屆滿後實施。

川普原訂4月9日起對多國課徵更高的對等關稅，台灣為32%，之後又宣布多數國家的對等關稅緩徵90天，在這段期間僅課徵10%的對等關稅。

海濟斯說，他的團隊推估，美國整體關稅稅率目前已提高約10個百分點，「我們預期半導體、通訊設備、藥品、銅及或許一些其他產品的25%關稅，會再提高（整體關稅稅率）4-5個百分點」，使美國的整體關稅稅率最多提高15個百分點。

他也說，他的團隊預期中國大陸產品目前的關稅稅率不會再調整，預期美中貿易緊張不會再升溫，但也認為北京無法說服白宮調降關稅，「顯然所有這些個別假設都有重大風險，但更廣泛而言，如果我們非常偏離13、14、15個百分點的關稅增幅預測，我會很意外」。

關稅 川普

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