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川普AI顧問反對嚴限盟友買美晶片：別把市場拱手讓華為

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
白宮主管加密貨幣和AI事務的負責人薩克斯。路透
白宮主管加密貨幣和AI事務的負責人薩克斯。路透

白宮主管加密貨幣和AI事務的負責人薩克斯（David Sacks）告誡說，中國已能熟練地繞開華盛頓的出口管制，且其半導體設計能力最多落後美國兩年。

薩克斯周三接受彭博電視採訪時表示，美國應該對華為技術有限公司正快速追趕海外競爭對手感到擔心。他還表示，DeepSeek今年初突破性的AI模型證明，中國即使面臨出口管制也依然能取得進步。

他說：「在DeepSeek之前，人們以為中國的AI模型落後好幾年，但我們後來意識到他們只落後了幾個月。」

薩克斯的說法凸顯了川普政府在科技領域持續向中國施壓的意圖，這兩個全球最大的經濟體正在爭奪AI領域的優勢。出口管制已成為雙方貿易談判的摩擦點，北京反對美國施加限制，而華盛頓則對北京遏制關鍵礦產出口的做法感到擔憂。

薩克斯還批評現已被撤銷的拜登時期制定的「AI擴散規則」過於僵化。他主張對晶片出口管制採取更細致入微的手法，並認為盟友願意在與美國科技公司協作的同時遵守安全要求。

他說：「頂尖的美國半導體不該賣給中國，我們也有了出口管制。但我認為我們不需要對每一筆GPU交易都搞一套新的全球監管制度來達成目標。」

薩克斯警告，如果美國對向盟友銷售AI晶片實施不必要的嚴格管制，反而可能無意中讓華為等公司有機可趁，因為各國會轉向擁抱中國技術。

他說：「如果我們對全球市場的銷售限制過嚴，總有一天會後悔莫及發現：『怎麼突然間華為到處都是？這市場原本是我們的啊！為什麼當初不趁機鞏固優勢？』」

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