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這兩國慘了？為防大陸轉口貿易 分析指美國恐維持對亞洲高關稅

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
野村分析師估計，為防堵中國大陸透過繞道東南亞規避關稅，美國將維持對該地區課徵高關稅。路透
野村分析師估計，為防堵中國大陸透過繞道東南亞規避關稅，美國將維持對該地區課徵高關稅。路透

野村控股表示，鑒於數據顯示中國大陸正透過借道東南亞進行轉口貿易，來避開更高的關稅美國可能繼續對該地區維持較高關稅水準。

彭博資訊報導，野村經濟學家在16日報告中表示，儘管正在火熱進行貿易談判，華府仍可能最後對東南亞國家平均課徵15.5%的關稅，以杜絕大陸的轉口貿易行為。

野村表示：「這個地區日益被視為中國規避美國關稅的第三國管道，可能影響這些地區與美國的貿易談判進展。」

野村估計，越南和泰國可能會被分別課徵24.3%和20%關稅，轉運現象在這兩國似乎比東南亞其他國家更常見，使美國對這兩國的關稅更接近預期對大陸的30%關稅。鑒於借道新加坡和菲律賓的跡象似乎不多，這兩國的關稅可能定在10%。

野村表示，「鑒於進展有限，東協國家將可能很難在7月初90天暫緩期到期前與美國達成貿易協議」，隨著中國改道的證據愈來愈多，而美國要求減少或消除這種現象，「這可能會對消除非關稅壁壘、放寬貿易限制等其他挑戰增加變數。」

關稅 貿易談判 美國 川普

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