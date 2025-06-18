聽新聞
0:00 / 0:00
這兩國慘了？為防大陸轉口貿易 分析指美國恐維持對亞洲高關稅
野村控股表示，鑒於數據顯示中國大陸正透過借道東南亞進行轉口貿易，來避開更高的關稅，美國可能繼續對該地區維持較高關稅水準。
彭博資訊報導，野村經濟學家在16日報告中表示，儘管正在火熱進行貿易談判，華府仍可能最後對東南亞國家平均課徵15.5%的關稅，以杜絕大陸的轉口貿易行為。
野村表示：「這個地區日益被視為中國規避美國關稅的第三國管道，可能影響這些地區與美國的貿易談判進展。」
野村估計，越南和泰國可能會被分別課徵24.3%和20%關稅，轉運現象在這兩國似乎比東南亞其他國家更常見，使美國對這兩國的關稅更接近預期對大陸的30%關稅。鑒於借道新加坡和菲律賓的跡象似乎不多，這兩國的關稅可能定在10%。
野村表示，「鑒於進展有限，東協國家將可能很難在7月初90天暫緩期到期前與美國達成貿易協議」，隨著中國改道的證據愈來愈多，而美國要求減少或消除這種現象，「這可能會對消除非關稅壁壘、放寬貿易限制等其他挑戰增加變數。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言