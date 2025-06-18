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中美在倫敦經貿談判啟示？專家：未來邏輯是講實力跟壓力

聯合報／ 記者黃雅慧／台北即時報導
台新金控首席經濟學家李鎮宇表示，全球貿易底層邏輯改變，已經不是談規則、談開放，以後「講實力、講壓力」。記者黃雅慧／攝影
台新金控首席經濟學家李鎮宇表示，全球貿易底層邏輯改變，已經不是談規則、談開放，以後「講實力、講壓力」。記者黃雅慧／攝影

中美高層在英國倫敦首次經貿磋商近期落幕，雙方稱完成了「框架」，外界關注談判的成果。對此，專家認為這次談判沒有具體成果，不過未來關稅談判變得可預測，且全球貿易底層邏輯已改變，台灣也要調整對自由貿易的談規則、開放的觀念，未來將講究的是實力與壓力。

國策研究院文教基金會18日舉辦「美中貿易科技與G7峰會」，廣邀專家學者針對美中貿易戰與正在進行的G7峰會上進行評析，並在地緣政治變化中思考台灣的未來。

台新金控首席經濟學家李鎮宇表示，中美倫敦談判其實「什麼問題都沒談出來」，但至少是控制風險升溫，管理風險與創造槓桿，談判籌碼都變成槓桿。他指出，這代表全球貿易底層邏輯改變，已經不是談規則、談開放，以後「講實力、講壓力」，且未來貿易談判邏輯也是去中心化。

儘管這次中美談判沒有具體成果，李鎮宇表示談判仍有貢獻，至少讓對美國關稅貿易談判走向可測範圍，比如美對英課10%，可能是關稅地板，天花板大概就是30%，未來談判可能在這區間進行。

對於台灣談判策略，李鎮宇提出2個N，第1個N是要給川普「big number」，比如投資美國多少錢、創造多少工作機會，但要能獲得台灣內部共識不容易；第2個N是「big number one 」，建議台灣主動訂出談判框架。因為談判起手式會影響到其他國家條件。認為台灣要爭取提早談，愈後面談不會讓川普印象深刻。

中經院第一所助研究員王國臣對於中美談判的前景感到悲觀，他有4點觀察：一是中美倫敦談判是在解決瑞士問題，沒有觸及2018年談判核心議題，未來難有協議；二是時間站在美方，有對等關稅談判進程、稀土替代國尋覓、全球供應鏈重組過程等三關鍵，不過川普不確定性拖延全球圍中進程；三是美對中遏止採取加徵關稅、科技封鎖兩步走；四是中國加速科技自主，跟美國長期競爭，政策過分傾斜科技產業，導致消費、投資低迷，經濟走下坡，大量投資造成產能過剩，推升金融危機。

國策研究院董事長兼院長田弘茂認為，中美談判有幾個問題浮上檯面：一是稀土供應議題，中方現在在拖時間，不要太早讓步，現在看起來是善意表示，基本上沒有定案；二是留學生問題，美國逐步釋放出訊息限制中國到大學的關鍵領域，因為背後還有很多高比例留學生來自中共官二代、紅二代，有切身利益點；三是晶片、芬太尼等議題，現在還在暖身中，未到最後談判層級。

田弘茂指出，接下來還有幾輪要談判，不清楚最後會否有協議，不管結果如何，對台灣本身國內經濟、科技發展，中美台關係也會有影響，是要留意。

國策研究院文教基金會18日舉辦「美中貿易科技與G7峰會」，邀請專家學者針對美中貿易戰與正在進行的G7峰會進行評析，並在地緣政治變化中思考台灣的未來。記者黃雅慧／攝影
國策研究院文教基金會18日舉辦「美中貿易科技與G7峰會」，邀請專家學者針對美中貿易戰與正在進行的G7峰會進行評析，並在地緣政治變化中思考台灣的未來。記者黃雅慧／攝影

關稅 貿易談判 田弘茂 川普 倫敦談判

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