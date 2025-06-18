美媒：美中貿易談判前 美曾考慮擴大科技限制

美國華爾街日報獨家報導，美中近期倫敦會談前，美國商務部官員曾考慮，必要時對中國大陸實施新的日用半導體設備出口管制，作為談判籌碼。

報導引述消息人士說，美國商務部負責出口管制的單位構思針對半導體實施更嚴格的出口管制，包括擴大禁止晶片製造設備出口大陸。這項措施將涵蓋一般日常用半導體的製造設備，擴大現有針對先進製程晶片製造設備的出口管制範圍。

這項措施一旦實施，恐對從智慧手機到車用晶片的供應鏈帶來衝擊，也會影響應用材料、科林研發和科磊等主要晶片生產設備製造商數以十億美元計的龐大銷售額。

報導引述一名白宮官員指出，美方討論這些限制措施，作為美中貿易談判不順利時的選項之一，目前已不再積極考慮。不過，該名官員拒絕透露這些措施未來是否還是選項。

美中上周在倫敦談判達成若干協議，北京允許美國取得大陸稀土原料，華府則讓大陸學生繼續在美國大學就讀。

儘管如此，美中緊張仍持續。華爾街日報之前披露，大陸對美國汽車製造商和製造業者的稀土出口許可期限設為六個月。若雙方貿易衝突再起，這將讓北京手中握有籌碼。

半導體管制是美中貿易談判重要議題。製造晶片需要特殊設備，這些設備大部份由美國、荷蘭和日本公司製造，這讓西方在談判中握有籌碼。

美國智庫「席維拉多政策加速器」創辦人阿爾佩洛維奇說：「在與中國的經濟戰中，這是我們擁有的最強大武器。若要打這張王牌，現在正是時候。」