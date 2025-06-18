美日貿易會談無共識 日相：保護汽車產業

日本首相石破茂十六日在七大工業國集團（Ｇ7）峰會與美國總統川普會談卅分鐘，針對加徵關稅的問題，石破在會後對記者表示雙方仍有未達共識之處，至於具體哪些議題，石破表示「無法說明」。川普則說，日方態度強硬。

這是石破今年二月訪問華府以來與川普第二次會談。石破表示，「關於關稅，我們正尋求符合日本國家利益，能達成協議的方案。今天與川普總統進行了坦率的討論，雙方一致指示由負責的部長繼續協商」。表明由經濟再生大臣赤澤亮正主導的部長級磋商，將持續進行。

針對美日間尚未達成共識的具體議題，石破表示「無法說明」。至於何時可能達成協議，他說，「這是需要彼此要配合的事項，我方有責任堅守國家利益，因此無法明言具體期限」。

石破指出：「關鍵在能否實現對雙方都有利的整套方案。對日本而言，汽車產業是非常重大的國家利益，我們將全力以赴，保護日本的核心利益。」

至於川普曾多次表達不滿駐日美軍經費分擔問題，石破說，「這次沒有談到相關議題」。

路透報導，川普十七日從加拿大返回美國途中向記者說，美國有機會與日本達成貿易協議，但日方態度「強硬」。

日本七月將舉行參議院選舉。鑒於美國課徵百分之廿五汽車關稅將打擊日本最重要的出口品項，石破未能與美方達成協議恐影響選情。