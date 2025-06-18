《晶片戰爭》作者看關稅戰 米勒：晶片課稅 代價高

《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）認為，美國總統川普對晶片課徵關稅將付出高昂代價，與其片面課徵高關稅並推高國內業者成本，不如與台、韓、日、歐等關鍵盟邦簽訂「半導體專項貿易協定」，既能聯合打擊中國大陸，又能換取盟友擴大在美投資，還避免關稅戰衝擊發展人工智慧（AI）與復興製造業的目標。

白宮想以國安為由對進口晶片課稅，但米勒提醒，美國每年進口晶片價值數千億美元，其中多數至少有一部分是在海外製造，若真的加徵關稅，不僅科技巨擘營運成本暴增，AI資料中心投資進度也將拖慢。

米勒說，晶片出口並未面臨美國貿易夥伴的關稅或重大非關稅壁壘，美國半導體企業不擔心與歐日韓台等國間的貿易公平性問題，真正挑戰來自大陸。

他批評大陸砸錢補貼，已嚴重扭曲全球晶片市場，美歐日等國雖也提供政府資金扶持半導體產業，但大陸補貼規模遠超其他國家，且官方直接入股晶片企業，讓廠商虧錢也能存活。

全球現在使用的中低階晶片，很多都是陸廠生產。美國碳化矽晶片大廠Wolfspeed就被打到快破產。

米勒建議，美國組團對抗大陸才是正解，應與盟邦簽署半導體貿易協議，減少貿易壁壘，促使簽約國承諾在美增加投資，並迫使它們共同採取行動打擊大陸。

他說，美國採取正確措施限制大陸取得先進技術，並降低對陸晶片依賴，但美國的技術出口管制比日本和荷蘭等國更嚴格，反而讓他國企業乘機擴大市占，間接助長大陸技術進步。

若美企不能使用便宜的大陸晶片，歐日企業卻可以，美國業者將處於成本劣勢。