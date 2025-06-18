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與G7叫板？習近平出席中亞峰會 喊關稅戰沒贏家

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸國家主席習近平（左三）昨出席在哈薩克舉行的中國—中亞峰會，並在峰會前與哈薩克、烏茲別克等中亞五國總統合影。路透
大陸國家主席習近平（左三）昨出席在哈薩克舉行的中國—中亞峰會，並在峰會前與哈薩克、烏茲別克等中亞五國總統合影。路透

中國大陸國家主席習近平昨出席在哈薩克舉行的中國—中亞峰會並發表談話指，當前百年變局加速演進，世界進入新的動盪變革期，關稅戰、貿易戰沒有贏家，單邊主義、保護主義、霸權主義註定傷人害己。他並稱，中方支持中亞國家在國際事務中發揮更大作用，「願同各方攜手捍衛國際公平正義，反對霸權主義和強權政治」。

在中美貿易戰背景和七大工業國集團（Ｇ７）會議舉行之際，習近平昨出席中國—中亞峰會，強化與中亞五國關係，有分析認為北京透過深耕周邊外交，應對川普政府的不確定性。

針對當前國際情勢，習近平稱，「歷史不能倒退，應當向前；世界不能分裂，應當團結；人類不能回到叢林法則，應當構建人類命運共同體」；並稱中方始終視中亞為周邊外交優先方向，堅持睦鄰安鄰富鄰，與中亞國家平等相交、真誠相待。

為促進合作，習近平宣布，中方決定在中國中亞合作框架內建立減貧、教育交流、荒漠化防治三大合作中心和貿易暢通合作平台。中方願在今年向中亞國家提供十五億元人民幣無償援助，用於實施各國關注的民生和發展項目；願在未來兩年向中亞國家提供三千個培訓名額。

習近平並與中亞五國元首共同簽署中國—中亞峰會阿斯塔納宣言和「永久睦鄰友好合作條約」，稱以法律形式將世代友好的原則固定下來，形容為六國關係新的里程碑，也是大陸周邊外交的創舉。

彭博指出，習近平透過訪問這片大國利益角逐之地，與在加拿大同期召開的Ｇ７峰會形成叫板之勢。

中國—中亞峰會於二○二三年五月在大陸西安首次召開，此次是首度在中亞國家舉辦。兩年來，大陸與中亞國家貿易額增長百分之卅五。峰會舉行前，習近平分別與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克等中亞五國總統舉行會談。其中多次提到要共同反對單邊主義，維護國際經貿秩序和全球南方共同利益等。

關稅 川普

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