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習近平中亞峰會發表演說 喊話關稅戰沒有贏家

中央社／ 北京17日電
大陸國家主席習近平。（新華社）
大陸國家主席習近平。（新華社）

中國國家主席習近平今天在第2屆「中國—中亞峰會」上表示，世界進入新的動盪變革期，關稅戰、貿易戰沒有贏家，單邊主義、保護主義與霸權主義註定傷人害己。

新華社報導，習近平在哈薩克舉辦的第2屆「中國—中亞峰會」發表主旨講話。他說，歷史不能倒退，應當向前；世界不能分裂，應當團結；人類不能回到叢林法則，應當構建「人類命運共同體」。

習近平表示，要以「中國－中亞精神」為引領，推動共建「一帶一路高質量發展」，朝著「命運共同體」目標前行。

他強調，中方始終視中亞為周邊外交優先方向，「我們將共同簽署永久睦鄰友好合作條約，以法律形式將世代友好的原則固定下來」。「這是6國關係史上新的里程碑，也是中國周邊外交的創舉」。

習近平表示，中方願在今年向中亞國家提供人民幣15億元（約新台幣60億元）無償援助，用於實施各國關注的民生和發展項目；並願在未來2年向中亞國家提供3000個培訓名額。

他表示，要加強地區安全治理，持續深化執法安全合作，攜手防範和抵禦極端思想，堅決打擊「三股勢力」（暴力恐怖勢力、民族分裂勢力、宗教極端勢力），共同維護地區和平穩定。

習近平還提到，「阿富汗是我們的近鄰。我們要加強協作，幫助阿富汗提升自主發展能力，早日實現和平穩定和重建發展」。

習近平又說，中方支持中亞國家在國際事務中發揮更大作用，願與各方攜手捍衛國際公平正義，反對霸權主義和強權政治。

新華社報導指出，習近平與中亞5國元首共同簽署第2屆「中國—中亞峰會」阿斯塔納宣言，以及共同簽署永久睦鄰友好合作條約，並且共同見證中國—中亞3個合作中心和貿易暢通合作平台揭牌。

關稅 川普

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