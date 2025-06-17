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有望達成貿易談判？川普曝「日方態度」 恐延長TikTok在美資產期限

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普17日飛抵華府近郊安德魯聯合基地。路透
美國總統川普17日飛抵華府近郊安德魯聯合基地。路透

路透17日報導，美國總統川普當天搭乘空軍一號從加拿大返回美國途中向記者說，美國有機會與日本達成貿易協議，但說日方態度「強硬」。川普還說，在美國與歐盟27國的貿易談判中，歐盟還沒提供公平的協議。

川普並提到，輸美藥品關稅將很快到來，並指稱加拿大付費參與美國的「金穹」飛彈防禦系統計畫。

川普還說，他很可能將延長中國大陸字節跳動拆分旗下TikTok在美國資產的期限。

關稅 美國 歐盟 日本 川普 加拿大

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