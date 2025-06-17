尚未與美貿易談判 泰財長「曝細節」：就在本周

泰國財政部長今天表示，將於本週向美國提交1份正式的雙邊貿易協議提案，以規避美國總統川普揚言祭出的關稅。

法新社報導，根據川普宣布的「解放日」（Liberation Day）關稅措施，泰國主要輸美產品將被徵收36%關稅。目前泰國是少數幾個尚未與美國達成雙邊協議的東南亞國家之一。

泰國副總理兼財政部長皮猜（Pichai Chunhavajira）在今天的內閣會議後告訴記者：「我們將在本週內提交（對美協議）細節。」

他還指出，泰美首輪談判將以線上方式進行，之後改為面對面會談。

泰國財政部5月表示，該提案旨在減少貿易不平衡，並改善美國產品進入泰國市場的機會。

根據美國貿易代表署（Office of the United StatesTrade Representative）數據，2024年美國對泰國的商品貿易逆差高達456億美元，較前1年增加11.7%。

泰國當局上月將2025年經濟成長預期從3.2%-4.2%下修至2.3%-3.3%，理由是美國的「對等關稅」帶來不確定性。