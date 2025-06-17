川普提前離開G7峰會 各國盼降關稅落空

美國總統川普因中東衝突升溫提前離開G7峰會返美，各國盼藉提高軍費換取川普降關稅的希望落空。唯一問題較小的美英協議，鋼鋁關稅等問題仍未解決。

華爾街日報指出，日本、歐盟、加拿大、墨西哥等國領袖原本希望在這次七大工業國（G7）峰會第二天能與川普當面會談，盼藉增加軍費、降低貿易障礙和採取行動抗中等換取調降關稅。烏克蘭總統澤倫斯基也原訂17日與川普會面。

墨西哥雖非G7成員，但峰會主辦國加拿大總理卡尼（Mark Carney）這次仍邀請墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）與會。印度、澳洲、南非、巴西、南韓及烏克蘭等非G7成員領袖這次也都應邀參加。各國領袖想與川普面談的希望隨他提前返美而落空。

川普團隊承諾要在7月9日的最後期限前完成數十項協議。但到目前只與英國達成一項小規模的協議，並與中國做到暫時「休兵」。至於其他貿易夥伴，美國與對方仍存不少癥結，尤其在川普的汽車、鋼鋁關稅上。

鑑於加拿大是美國最大的鋼鐵和鋁供應國，加方談判代表正敦促美方取消關稅。但美方高層透露，川普團隊並不急於和加拿大、墨西哥達成各別的貿易協議，因為3國都是美墨加協定（USMCA）成員。於川普第一任時達成的美墨加協議要到2026年才需再進行檢討。

採訪這次G7峰會的加國媒體報導，加拿大與美國同意在30天內努力促成貿易協議。

知情人士表示，近幾週美國與歐盟的談判雖有進展，但雙方立場仍有顯著差距，因為美方希望歐盟單方面讓步，以換取川普撤回已實施或揚言實施的關稅。

美國財經媒體指出，美國總統川普與日本首相石破茂在G7峰會的場邊會談未能達成貿易協議，恐使日本在美國關稅衝擊下益發逼近衰退邊緣。

石破茂今天告訴媒體：「雙方在某些議題上仍存在歧見，因此我們尚未就貿易協議達成共識。」

日本下個月將迎來重要的參議院選舉。鑒於25%的汽車關稅將直接打擊日本最重要的出口品項，石破茂未能與美方達成協議恐影響選情。川普揚言加徵提高汽車關稅，而汽車業對日本經濟至關重要。據日本汽車工業協會統計，汽車業從業人數約560萬人，約占日本勞動力總數的8.3%，造就日本約10%的國內生產毛額（GDP）。

路透社報導，美國總統川普今天簽署協議正式調降部分英國進口商品的關稅，兩國同時持續朝向達成正式貿易協定的目標努力。

今天的協議由川普與英國首相施凱爾（KeirStarmer）在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）峰會場邊宣布，重申對英國汽車的配額與關稅稅率，並取消對英國航太產業的關稅，但鋼鐵與鋁的問題仍未解決，其他關鍵產業如製藥業等也未提及。

川普表示與英國的關係「非常好」，說話的同時因揮手致意，還不小心將一份他聲稱剛簽署的文件掉在地上。

川普說：「我們已經簽好了，完成了。」但他一度口誤稱與歐聯簽署貿易協議，後來才改口說是和英國。

施凱爾則說，這是「對兩國而言非常好的一天，是真正展現實力的象徵」。

根據白宮發布的行政命令，美國計劃對自英國進口的鋼鐵與鋁產品設立進口配額，配額範圍內的貨品可免除25%的關稅，但前提是英國需證明其鋼鐵供應鏈與生產設施具備安全保障。

白宮表示，配額數量將由商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）決定。

英國本月初逃過美國要對各國徵收最高達50%的鋼鋁關稅，但若未能達成調降關稅協議，自7月9日起英國商品仍可能面臨較高額的關稅。

川普4月初宣布對多數貿易夥伴課對等關稅，但旋即又暫緩實施，延至7月初以利與各國談判。

川普與施凱爾重申，美國將給予英國汽車製造商每年10萬輛的配額，這些汽車可享有10%關稅出口到美國，低於其他國家面臨的25%關稅。

白宮表示，這項計畫將於刊登在聯邦公報（FederalRegister）7天後生效。