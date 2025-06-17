美日領袖G7會談未能達成協議 石破：議題、期限都不能說

日本首相石破茂於日本時間17日凌晨在G7峰會與美國總統川普會談30分鐘，針對加徵關稅的問題，石破在會後對記者表示雙方仍有未達共識之處，至於具體哪些議題，石破僅表示，「無法說明」。川普則簡短回應，進行得很順利。

這是石破今年2月訪問華府以來，與川普的第二次會談。石破對媒體表示，「關於關稅，我們正尋求符合日本國家利益，能達成協議的方案。今天與川普總統進行了坦率的討論，雙方一致指示由負責的部長繼續協商」。表明由經濟再生大臣赤澤亮正主導的部長級磋商，將持續進行。

針對美日間尚未達成共識的具體議題，石破表示「無法說明」。至於何時可能達成協議，他說，「這是需要彼此要配合的事項，我方有責任堅守國家利益，因此無法明言具體期限。」

對於未來達成協議的關鍵，石破指出：「關鍵在能否實現對雙方都有利的整套方案。對日本而言，汽車產業是非常重大的國家利益，我們將全力以赴，保護日本的核心利益。」由於川普曾多次表達不滿的駐日美軍經費分擔問題，石破說：「這次沒有談到相關議題。」

日本政府原本希望藉此次G7領袖會談機會，就關稅問題與美方達成某種程度的共識，為此已舉行六次部長級會談。然而據政府相關人士對朝日新聞透露，日本最關切的汽車關稅撤除問題，美方態度仍然消極，雙方立場尚存明顯落差。