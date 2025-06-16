德媒：歐盟準備接受美國10%全面關稅 但「有條件」
德國商報引述未具名歐盟執委會官員報導，歐盟執委會準備在與美談判中，接受美國10%的全面關稅，以避免美國對汽車、藥品、電子產品徵收更高關稅，但只會在明確條件下接受該稅率，且不認為這是永久解方。
報導指出，歐盟談判代表相信，川普政府將會希望保持至少10%的稅率，以部分資助減稅計劃。歐盟執委會希望，接受全面關稅將有助避免美國對歐盟施以更高的汽車、藥品和電子產品關稅。
美國談判代表至今未同意將歐盟輸美汽車關稅降至10%。而若美國同意降低汽車關稅，歐盟將降低美國輸歐汽車關稅，並承認部分美國產品標準，包含撞擊測試規定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言