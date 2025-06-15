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美中倫敦會談內幕曝！「1爭端」懸而未決成阻礙 美擬再延對陸關稅90天

路透曝美中倫敦會談內幕：陸未放行軍用稀土 美擬再延關稅寬限期90天

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國與中國10日起在英國倫敦舉行第二輪貿易談判，雙方僅就日內瓦框架達成共識，其他多數貿易及關稅問題仍懸而未決。路透
美國與中國10日起在英國倫敦舉行第二輪貿易談判，雙方僅就日內瓦框架達成共識，其他多數貿易及關稅問題仍懸而未決。路透

路透15日報導，兩名了解美中談判的消息人士透露，雙方在倫敦會談未觸及以國安為由的軍用稀土磁鐵出口管制問題，這項懸而未決的爭端恐成為達成更全面協議的阻礙。而且消息指出，美方考慮再延長對中關稅寬限期90天，顯示短期內不太可能達成永久貿易協議。

消息人士透露，北京尚未承諾將提供部分特殊稀土磁鐵的出口許可，這些材料正是美國軍工供應商製造戰機與飛彈系統所需的關鍵零件。與此同時，美國仍對中國採購高階人工智慧（AI）晶片實施限制，因擔憂其具備軍事用途。

根據知情人士，本周稍早在倫敦舉行的會談中，中方代表似乎將是否放寬軍用稀土磁鐵出口，與美方長期以來限制對中國出口高階AI晶片的管制掛鉤，為原本始於芬太尼走私、關稅與貿易順差的談判增添新變數，雙方焦點已轉向出口管制。

一開始倫敦會談結束後，中方釋出正面訊號，承諾加快核准美國非軍事用途稀土出口申請，並為「受信任企業」設立綠色通道，許可有效期為6個月。中國稀土磁材廠「金力永磁」表示已取得涵蓋美國的出口證，中國商務部也證實部分合規申請已獲批准。

不過，兩名消息人士指出，中方仍未對某些專門用於軍事的特殊稀土讓步，包括釤（samarium），這些品項並未納入倫敦會談所達成的加速審批範圍。汽車製造商與其他產業主要所需的，則是包含鏑（dysprosium）與鋱（terbium）等稀土磁材。

此外，兩位消息人士透露，美方官員也釋出訊號，考慮再度延長現行對中關稅90天，預計超出日內瓦協議談妥的8月9日之後，這顯示在此之前，美中不太可能達成更永久性的貿易協議。

中國分析人士對於美中在8月10日日內瓦協議截止日前達成更多突破並不樂觀。

中國社會科學院美國研究所劉衛東表示，「雙方暫時在部分議題上相互妥協是可能的，但貿易失衡這一根本問題無法在這段時間內解決，甚至可能在川普剩餘任期內都難有結果。」

一名了解倫敦會談內容的消息人士指出，延長8月期限可能讓川普政府有更多時間，以美國貿易代表署（USTR）301條款另尋法律依據，提高對中國的關稅，以免萬一川普在現有關稅官司中敗訴。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）則指出，種種懸而未決的議題凸顯川普政府推動對中貿易政策的難度，原因之一在於北京掌控稀土供應，並願意將此作為對美施壓的槓桿。

何瑞恩表示，「川普團隊已被狠狠教訓過幾次，才終於意識到，他們無法再像過去那樣，談成一份只對川普有利的貿易協議。」

美國總統川普11日表示，雙方在倫敦達成「非常棒的協議」，「我們得到需要的一切，會因此受益匪淺，希望他們也一樣」。

美國財政部長貝森特則強調，不會出現「以稀土換晶片」的交換條件，意即美方不會以放寬高階AI晶片出口限制作為換取稀土材料的條件。

關稅 川普

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