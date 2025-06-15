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TikTok寬限期將屆 貝森特：美中二輪談判沒討論這個
美國財長貝森特十二日在美國聯邦參議院財政委員會聽證會指稱，美中六月上旬在英國倫敦舉行的第二輪經貿談判中，並未討論如何處理中國大陸抖音海外版TikTok。
貝森特在前述聽證會聲稱，「我對TikTok一無所悉」。美國對TikTok不禁就賣法寬限期至十九日屆滿。
美中第二輪談判聚焦釐清雙方第一輪談判、即五月瑞士日內瓦談判時，達成的貿易戰休兵協議細節，並放寬兩國對彼此出口管制，即中方想要的若干美國科技商品和飛機引擎出口，及美方想要的中國稀土礦產與磁鐵。
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