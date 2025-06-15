美日第6輪關稅談判還在談...川普先簽字 允日鐵收購美鋼

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正在華府分別和美國財長貝森特與商務部長盧特尼克會談後，在新聞簡報會中提到，美日十三日研究達成符合兩國利益的雙邊貿易協議可能性，但未多做詳述。赤澤此行已是美日第六輪關稅談判。

日本共同社報導說，他連四周訪美實屬罕見。另根據日本外務省新聞稿，美國總統川普和日本首相石破茂十三日通話，討論關稅及以色列襲擊伊朗等議題。

該新聞稿提到，石破「重申日本對美國一系列關稅措施的看法，也考量到日美至今就美國關稅措施的談判結果」；兩位領袖「一致同意加快部長級談判（進度），以達成對雙邊都有利的協議」。兩人也都同意中東和平穩定至關重要，將就以色列襲擊伊朗的後續發展保持密切溝通。

日本外務大臣岩屋毅十三日強烈譴責以色列，認為此舉使緊張升高，並呼籲相關各方克制。七大工業國集團（Ｇ７）峰會本周在加拿大舉行時，川、石可望在場邊會談。

另外，川普十三日根據美國外來投資審查委員會的審查結果，簽行政命令推翻前總統拜登阻止日鐵收購美鋼的命令。但川普強調，除非日鐵與美國財政部等部門簽國家安全保障協定，且簽後會持續遵守協定，否則收購計畫將被禁止。

日鐵與美鋼也宣布，已與美國政府簽前述協定，川普已批准兩家公司的合作關係。日鐵表示，取得美鋼百分之一百普通股票的收購案已獲准，將完全將美鋼納為子公司。根據兩家公司公布的協議，美國政府將擁有在經營重要事務上享有否決權的「黃金股」。

不過川普行政命令也載明，為了確保美國國安，必要時美國總統有權向這兩家公司下達進一步命令。兩家公司在共同聲明中則提到，「感謝川普總統及其政府果斷的領導和大力支持我們歷史性的夥伴關係；我們期待將承諾付諸實行，讓美國煉鋼業和製造業再次偉大」。