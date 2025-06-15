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陸新批准106家工廠資格 反制措施鬆動准美肉品進口

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導
中方批准106家新的美國豬肉和家禽工廠，對大陸出口本月12日後生產的產品。（中新社）
中方批准106家新的美國豬肉和家禽工廠，對大陸出口本月12日後生產的產品。（中新社）

在中美經貿磋商機制首次會議上，雙方就先前共識框架達成一致後，大陸早前對美關稅的反制措施再有鬆動。據大陸海關總署公告，中方已批准106家新的美國豬肉和家禽工廠，對大陸出口本月12日後生產的產品；另外，一架美國波音公司向大陸吉祥航空交付的全新飛機，也於昨（14）日抵達上海。

值得注意的是，雖相較在3月被取消輸陸資格的1,000多家工廠，本次新批准得以銷陸的美國肉品廠僅106家，數量懸殊，但外媒報導仍將之視為正面訊號。

據大陸海關總署網站，陸方在12日更新了「符合評估審查要求的國家或地區輸華肉類產品名單」，新增美國豬肉、禽肉工廠總計106家企業，自12日及之後生產，符合大陸要求的肉類產品准許輸陸。

路透報導，新批准的工廠包括23家豬肉加工廠，和83家禽肉加工廠，在美國總統川普第一任期，美中於2020年1月簽署的第一階段貿易協議，曾包含讓數百家美國肉類加工廠獲得進入大陸市場的資格，但在今年早些時候，許多工廠失去了這一資格。

農產品進口一直以來是中美貿易磋商的重要籌碼之一，今年3月，美國以芬太尼議題為由，對大陸加徵20%的關稅時，大陸除了對美國禽肉、小麥、高粱等農產品加徵15%的報復性關稅外，也在3月中旬，對根據2020年的美中第一階段貿易協議，取得輸陸註冊資格的1,000多家美國肉品工廠做出「資格失效」的反制措施。

後在川普祭出「對等關稅」時，大陸海關總署也曾以檢出禁用藥物等為由，暫停六家美國涉事農產品企業的輸華資質，涵蓋高粱、禽肉骨粉、禽肉等。

除此之外，據每日經濟新聞，大陸吉祥航空消息指，波音公司於近期交付了一架全新787-9飛機，昨日抵達上海。這是此前受美中關稅戰影響，大陸航空公司暫停接收波音飛機後的首次重啟。

關稅 川普

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