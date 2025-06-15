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G7峰會前 美日談判趕進度
美國和日本代表13日舉行第六輪貿易談判，在美國總統川普和首相石破茂即將在七大工業國集團（G7）峰會上見面前，希望達成協議。美國也據傳即將和越南達成貿易協議框架，儘管對中國產品可能透過繞道越南來規避關稅仍有疑慮。
彭博資訊報導，日本最高貿易談判官員赤澤亮正13日分別與美國商業部長盧特尼克和財長貝森特會談70和45分鐘。而在這輪貿易談判開始之前，石破茂先和川普通了電話。石破茂通完話後表示，日本將繼續要求美國撤回關稅，雙邊已同意加速會談，以朝向具有共同利益的協議邁進，並將在加拿大會談。加拿大預定15日舉行G7峰會。
赤澤亮正會後表示：「為達成具有共同利益的協議，我們努力和兩位部長進行非常深度討論，並探索達成協議的可能。討論的議題包括擴大雙邊貿易、非關稅措施和經濟安全合作等。」
赤澤不願透露是否已見到邁向協議之路，也不願評論川普和石破茂是否可能在G7峰會場邊宣布協議。他表示，他可能會跟隨石破茂出席加拿大G7峰會。
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