中美關稅戰暫休兵 台商仍抱觀望態度…專家建議善用1條款規則

中美關稅戰目前暫時休兵，不過仍有不少台商抱持觀望態度，決定在90天關稅暫緩期結束後，才會採取下一步行動。專家認為，台商可以採「供應鏈多元化布局」、「善用兩岸政府資源」，以及「善用美國『232條款』的規則」。尤其善用美國「232條款」的規則，把「中國製造」從「成品輸出」升級為「價值拆分」。

根據美國「貿易擴張法」第232條款，當進口商品被認為對美國國家安全構成威脅時，總統有權對該商品加徵關稅或設限。華信統領企管顧問總經理袁明仁，14日在「關稅戰、貿易戰與兩岸地緣政治研討會」上舉例，廣東中山有一家燈具廠，連螺絲都單獨報關，LED燈珠和散熱片分2份合約，25%關稅直接砍到8%。

袁明仁指出，成品的關稅雖然比較高，所以如果把拆成零件報關，關稅就比較低，這是合規方法，也是合法規避關稅。不過這種做法必須在進口國重新進行組裝及測試，也會增加一些成本。

面對關稅未來的不確定性，袁明仁也建議台企，可以朝幾個方向努力，像是提前備貨，以及布局海外中轉倉。

商業發展研究院董事長許添財指出，關稅戰與匯率戰對台灣經濟影響相當大，如果台灣出口成本結構與商業模式不變，則必然價漲量縮；若台幣再被迫升值，將剝損出口利潤，加速資金外流。因此政府應積極與美國協商，並分散市場與產業重構，尤其強化內需市場。