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川普關稅多變 美財長：談判手段

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

美中貿易談判告一個段落，美國總統川普十二日表示，他愛中國，也很尊重中國國家主席習近平，並稱打開中國市場比美中貿易協議更重要。

美國財政部長貝森特十二日則稱美國的計畫有兩步驟，先與盟友達成貿易協議，取得公平貿易，未來再來擔心中國；貝森特也認為，美國終究會與盟友解決歧見。

川普十二日表示，為了捍衛美國的汽車業勞工，他對所有外國進口車輛課徵百分之廿五的關稅，美國汽車製造業的投資因此陡增；川普說，他也對中國製的汽車做一樣的事情，所以中國製汽車沒有出現在美國市場上，但中國製汽車卻湧入歐洲市場，變得在歐洲到處都是。

川普還表示，他一直都非常支持中國學生到美國讀書，也支持中國留學生留在美國。

貝森特十二日出席聯邦參議院聽證會，民主黨聯邦參議員威爾契質疑川普上任後，多次提出又修改關稅政策，「看起來就像是總統早上起來，檢查一下心情，就改變關稅規則。」威爾契也指，川普政府的關稅政策缺乏穩定性和可預測性。

對此，貝森特提到賽局理論，認為這是戰略不確定性，也是談判的手段；貝森特以歐盟為例，川普日前威脅向歐盟課徵百分之五十的關稅，認為歐盟沒有誠意談判，而美國在短短十小時內，就接到來自五位歐盟領袖，以及歐盟執委會主席范德賴恩的來電。

關稅 川普

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