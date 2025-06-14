美國總統川普表示，可能提高美國汽車關稅以扶植國內汽車製造業，強調關稅愈高，汽車業者在美國設廠可能性愈大，美國與貿易夥伴緊張關係可能進一步升溫。

川普12日簽署法規，廢除加州2035年起禁止銷售汽油動力車的規定。川普在法規簽署儀式上表示，將汽車關稅從目前25%水準調升，能進一步保護美國汽車業，並提到通用汽車公司（GM）為避免支付關稅，未來兩年將對美國工廠投資40億美元的計畫。

川普說：「我可能在不久後的將來提高這項關稅，關稅愈高，他們在這裡設廠的可能性愈大。」

受美國可能提高汽車關稅影響，亞洲汽車類股13日下挫，日本豐田汽車股價盤中最多跌3%，終場下跌2.4%，日產汽車下滑1.3%；南韓現代汽車股價收盤下跌1.2%，印度塔塔汽車跌0.5%。

川普12日簽署的措施廢除加州清新空氣政策，不再要求汽車製造商在加州銷售的電動車逐年增加，加州2035年起禁止銷售傳統汽油動力車的計畫也形同作廢。川普對美國國會採取廢除這些措施的行動表示讚許，說如果靠他單打獨鬥，速度不會那麼快。

川普說：「我們藉由一勞永逸終止加州電動車命令，正式把美國汽車業從毀滅拯救出來。」

汽車製造商對加州的要求一直持反對態度，主張美國全國應採用相同標準。

豐田對廢除加州電動車命令的舉動表示歡迎，強調排放標準全國一致將提高汽車業穩定性，並促進健康競爭。

另據英國金融時報（FT）報導，川普即將批准美國和英國貿易協議重要一環，藉由調降英國汽車出口至美國的關稅，換取降低美國牛肉及乙醇生產商進入英國的難度。美國商務部長盧特尼克12日也表示，這項協議將在「數天後」生效。目前英國仍是川普4月2日祭出全球對等關稅後，唯一已和美國簽署協議的國家。

根據美英協議條款，川普同意美國從英國進口的前10萬輛車關稅從27.5%降至10%，英國則給予美國1.3萬公噸牛肉及14億公升乙醇零關稅配額。