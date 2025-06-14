快訊

雨快停了！ 吳德榮：白天起好轉 明熱如炎夏 未來10天颱風生成機率曝

聽新聞
0:00 / 0:00

川普喊提高汽車關稅

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國總統川普表示，可能提高美國汽車關稅以扶植國內汽車製造業。（美聯社）
美國總統川普表示，可能提高美國汽車關稅以扶植國內汽車製造業。（美聯社）

美國總統川普表示，可能提高美國汽車關稅以扶植國內汽車製造業，強調關稅愈高，汽車業者在美國設廠可能性愈大，美國與貿易夥伴緊張關係可能進一步升溫。

川普12日簽署法規，廢除加州2035年起禁止銷售汽油動力車的規定。川普在法規簽署儀式上表示，將汽車關稅從目前25%水準調升，能進一步保護美國汽車業，並提到通用汽車公司（GM）為避免支付關稅，未來兩年將對美國工廠投資40億美元的計畫。

川普說：「我可能在不久後的將來提高這項關稅，關稅愈高，他們在這裡設廠的可能性愈大。」

受美國可能提高汽車關稅影響，亞洲汽車類股13日下挫，日本豐田汽車股價盤中最多跌3%，終場下跌2.4%，日產汽車下滑1.3%；南韓現代汽車股價收盤下跌1.2%，印度塔塔汽車跌0.5%。

川普12日簽署的措施廢除加州清新空氣政策，不再要求汽車製造商在加州銷售的電動車逐年增加，加州2035年起禁止銷售傳統汽油動力車的計畫也形同作廢。川普對美國國會採取廢除這些措施的行動表示讚許，說如果靠他單打獨鬥，速度不會那麼快。

川普說：「我們藉由一勞永逸終止加州電動車命令，正式把美國汽車業從毀滅拯救出來。」

汽車製造商對加州的要求一直持反對態度，主張美國全國應採用相同標準。

豐田對廢除加州電動車命令的舉動表示歡迎，強調排放標準全國一致將提高汽車業穩定性，並促進健康競爭。

另據英國金融時報（FT）報導，川普即將批准美國和英國貿易協議重要一環，藉由調降英國汽車出口至美國的關稅，換取降低美國牛肉及乙醇生產商進入英國的難度。美國商務部長盧特尼克12日也表示，這項協議將在「數天後」生效。目前英國仍是川普4月2日祭出全球對等關稅後，唯一已和美國簽署協議的國家。

根據美英協議條款，川普同意美國從英國進口的前10萬輛車關稅從27.5%降至10%，英國則給予美國1.3萬公噸牛肉及14億公升乙醇零關稅配額。

關稅 川普

延伸閱讀

給過1次又1次機會 川普警告：伊朗必須在一切化為烏有前達成協議

有何看點？川普在華盛頓盛大閱兵 各地將舉行「No Kings」示威

以色列空襲伊朗…重挫川普和平使者抱負 分析示警恐釀全面戰爭

分析師警告3大衝擊今夏襲擊美債 川普欽定Fed新主席只是其一

相關新聞

川普喊提高汽車關稅

美國總統川普表示，可能提高美國汽車關稅以扶植國內汽車製造業，強調關稅愈高，汽車業者在美國設廠可能性愈大，美國與貿易夥伴緊...

川普關稅多變 美財長：談判手段

美中貿易談判告一個段落，美國總統川普十二日表示，他愛中國，也很尊重中國國家主席習近平，並稱打開中國市場比美中貿易協議更重...

川普貿易戰鬧不停！這家美國晶片公司遭殃 併購案被陸方卡關

美國總統川普提高對中國大陸的晶片出口管制，導致這全球兩大經濟體間的緊張升溫，也連帶害一樁350億美元的美國半導體業併購案...

鮑爾未及時降息 川普再罵「傻瓜、太晚先生」但稱不會開除他

川普總統12日再度批評聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)，指他沒有及時降息，聲稱如果聯準會調降2個百...

恐再提高進口汽車關稅…川普：關稅愈高 企業愈會來設廠

美國總統川普12日表示，他有可能在不久之後，再度提高美國的進口汽車關稅，指關稅愈高，製造商愈有可能到美國設廠。

川普關稅政策反覆 美財長：這是戰略不確定性

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）12日稱美國的計畫有兩步驟，先與盟友達成貿易協議，獲得公平貿易，未來再來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。