川普貿易戰鬧不停！這家美國晶片公司遭殃 併購案被陸方卡關
美國總統川普提高對中國大陸的晶片出口管制，導致這全球兩大經濟體間的緊張升溫，也連帶害一樁350億美元的美國半導體業併購案，遭到北京反托辣斯監管機構拖延。
英國金融時報（FT）引述知情人士報導，大陸國家市場監督管理總局（市監總局）已延後批准晶片設計工具製造商新思科技（Synopsys）和工程軟體開發商Ansys間的併購案。
知情人士說，這樁併購案已獲得美國和歐洲監理機關的批准，在市監總局的審查流程也已進入最終階段，原本預期將在本月底前完成交易，但仍遭到卡關。
據了解，此案遭到卡關的原因，是因為華府在5月下旬禁止美國公司把晶片設計軟體販售到大陸，導致此案的批准流程變複雜。但如果新思科技可提出解決方案來化解中方疑慮，雖然會比預期要花時間，但此案仍有可能過關。
不過，也有另一名知情人士表示，市監總局之所以拖長批准流程，是因為這筆交易本身的複雜性，而非與正在進行的貿易戰直接相關。
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