避關稅 法干邑白蘭地擬設定對中國出口最低價
路透社報導，為避免中國對歐盟白蘭地徵收最高39%的永久關稅，法國干邑談判代表建議將出口中國的產品設定每升20至300美元左右的最低價格。
路透社12日引述知情人士披露了上述消息。據指出，各大干邑生產商數週前已獲得這份方案。代表法國干邑生產商進行談判的法國GIDE律師事務所不予置評。
中國是法國干邑出口價值最高的市場，整體產業規模約達30億美元。這次貿易爭議源自歐盟去年對中國電動車加徵關稅，引發中方反制調查歐洲白蘭地，而干邑為主要目標。去年1月起，中國商務部已對進口干邑加徵臨時性懲罰性關稅，部分產品稅率高達39%。
中法雙邊近期展開一連串政治與技術層級協商，北京與巴黎上週都舉行了關鍵會議，原本市場期待將達成協議，但最終未拍板定案。由於距離中國公布調查結論的7月5日期限已迫在眉睫，業界高度緊張。
中國政府日前表示，法方已提出自願性價格承諾，目前正審查內容。
知情人士透露，中法雙方數週以來展開密集磋商，目前看似接近共識；但另有說法指談判艱困，中方壓力頗大，法國酒業者可能被迫接受對自身不利的條件。
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