恐再提高進口汽車關稅 川普：關稅愈高、企業愈會來設廠

美國總統川普12日表示，他有可能在不久之後，再度提高美國的進口汽車關稅，指關稅愈高，製造商愈有可能到美國設廠。

川普12日出席法案簽署儀式，取消加州逐步淘汰燃油車，並在2035年起禁售燃油車的規定。

川普說，為了捍衛美國的汽車業勞工，他對所有外國進口車輛課徵25%的關稅，美國汽車製造業的投資因此陡增。

川普說，他也對中國製的汽車做一樣的事情，所以中國製汽車沒有出現在美國市場上，但中國製汽車卻湧入歐洲市場，變得在歐洲到處都是。

川普說，他有可能在不久的將來再提高對進口汽車的關稅，認為只要關稅愈高，製造商就愈有可能到美國設廠；川普表示，現在有很多企業廠商到美國生產，若不是他課徵關稅，這些企業不會投資美國半毛錢。

川普也提到美中近期達成貿易協議，稱他愛中國，也很尊重中國國家主席習近平。

川普說，美中達成的貿易協議對兩國都有利，不但可以賺很多錢，還能夠打開中國市場，指這也是美國的終極目標。

川普說，他與習近平之間有非常長的對話，未來擬與習近平緊密合作；川普說，比起美中達成貿易協議，中國對美開放市場更為重要，但如果美中不達成協議，中國市場也不會開放；川普認為，中國市場會很快開放。