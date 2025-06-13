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美學者看倫敦協議：美方付出昂貴代價

聯合報／ 記者陳熙文、編譯盧思綸／綜合報導
6月9日，中國國務院副總理何立峰（右）在倫敦會談前，與美國財政部長貝森特握手。 （新華社）
6月9日，中國國務院副總理何立峰（右）在倫敦會談前，與美國財政部長貝森特握手。 （新華社）

美中第二輪貿易談判落幕，有學者認為，談判的結果雖然短期對美國有利，但不能算是美國的勝利，美中貿易戰只是暫時休兵。

紐約時報報導，美國與中國在倫敦達成握手協議。多位專家解讀初步成果指出，美方數月來強硬施壓，最終只是修補自己造成的破壞，幾乎「原地打轉」沒有實質進展。

華府智庫哈德遜研究所資深研究員索博利克表示，他不認為這是美國的勝利，中國雖對美國解禁稀土礦產，但美國終究還是必須依賴中國來取得稀土。

索博利克認為，協議可能短期內對美國有利，但美國長期不能持續仰賴中國的善意；美中貿易戰不會停止，只是暫時休兵。

戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）資深研究員馬佐科指出，華府對中國的關稅威脅，背後邏輯是假設中國會在壓力下迅速讓步，但他補充，「中國證明自己其實處於相當強勢的位置，能夠承受大量痛苦，甚至可能比美國還能撐得住。」中國以過去從未嘗試的方法，透過出口管制，展現對美國造成衝擊的能力。

美國前貿易官員、現任亞洲社會政策研究所副主任柯特勒表示，美國為重新獲得中國關鍵礦物與磁鐵，「看來已經付出高昂代價」，未來中國可能也會要求美方在出口管制上做出對等讓步，「倫敦框架協議或許標誌著美中經濟關係的一個重大轉折點」。

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