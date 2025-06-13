暫准稀土出口半年 大陸扭轉貿易戰局面、續握籌碼

彭博社報導，川普政府自誇占上風，但北京基本上靠著封鎖稀土磁鐵出口，就完全扭轉局面。美中倫敦談判美國宣布重大突破，重要細節依然模糊，但誰都知道談判的核心是稀土。

華爾街日報十一日引述知情人士報導，中國大陸對美國車廠和製造業者的稀土出口許可證設下六個月期限，不僅使北京在未來貿易緊張局勢升溫時擁有更多談判籌碼，也加劇美國產業的不確定性。

業界專家表示，倫敦談判顯示，中國只要動用稀土貿易優勢，可確保各國都得向中方退讓。

中國管制稀土磁鐵出口，美國由汽車到國防等工業都感受痛楚。福特汽車、鈴木汽車部分產線停工，世界首富馬斯克說，稀土磁鐵短絀傷害他的機器人生產；各國政府競相尋求中國以外的少數幾家稀土供應商，讓美中貿易戰變成全球危機。

北京同意暫時恢復稀土出口，是美中倫敦談判其中一項關鍵突破，但六個月的限制也顯示，雙方仍保留可用以因應緊張局勢再度升高的手段。

華爾街日報引述知情人士表示，作為陸暫時恢復稀土出口交換條件，美方同意放寬部分產品出口限制，例如乙烷、噴射引擎與相關零件。該人士表示，臨時協議所制定的框架細節目前仍在磋商中。白宮拒絕置評。

紐約時報報導，戰略與國際研究中心經濟計畫主任勒克指出，美國限制對中出口乙烷反傷及自身，不僅迫使美國能源公司中止數十億美元計畫，也未能有效打擊中國，因中方工廠仍可改用其他燃料維持運作。他說，「這些管制措施無法達到作為經濟武器的最低標準」。

另有接近陸方消息人士透露，北京當局希望持續掌控對關鍵稀土礦產的主導權，以在未來的談判中保有籌碼。

知情人士表示，北京預計將開始發放臨時稀土許可證，主要涵蓋用於製造電動車、風力發電機、消費性電子產品和軍事裝備的稀土元素。