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倫敦會談險破局…貝森特突提想要「極音速飛彈」 大陸代表才讓步

聯合報／ 編譯陳韻涵周辰陽／綜合報導
當中方要求美國解禁晶片時，貝森特突然反問，可以帶兩枚中國製的極音速飛彈回家嗎？使中方知難而退。 （路透）
當中方要求美國解禁晶片時，貝森特突然反問，可以帶兩枚中國製的極音速飛彈回家嗎？使中方知難而退。 （路透）

美國商務部長盧特尼克十一日受訪表示，美中倫敦會談期間，中方要求美國取消晶片出口管制；財政部長貝森特突然對中方代表說，「我想要兩枚你們最好的極音速飛彈」，中方知難而退，雙方會談氣氛反而緩和。

兩名了解會談情況人士透露，歷時兩天兩夜的談判多次陷入緊張氣氛，甚至幾度看似即將破局，這顯示美中政府之間缺乏互信。

盧特尼克接受ＣＮＢＣ訪問表示，「中方一直試圖要我們取消晶片出口管制」，但「我們不會把最好的晶片給中國」。

這段插曲發生在美中代表於英國倫敦舉行的兩天談判期間，中國要求取得美方最先進晶片技術；美國反對，憂慮中方利用美國技術在軍武領域領先。

貝森特說道，「你們想要解除出口管制嗎？好呀，我想要帶兩枚你們最好的極音速飛彈回家，可以嗎？」

盧特尼克表示，顯然當時大家都沒料到貝森特會拋出極音速飛彈提議，這招確實讓人卸下防備。「沒有尖叫、咆哮等等，我們彼此尊重，直搗議題核心，我們的領袖希望事情有好的結果。希望進展順利，我們確保任務達成」。

盧特尼克表示，貝森特的奇招不僅未激怒中國談判代表，反而打破僵局。

知情人士透露，美方並未撤回阻止陸方取得關鍵美國技術的相關措施。

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