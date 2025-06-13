川普：關稅協議1到2周內寄出 各國可選擇接不接受

美國對等關稅暫緩期剩下不到一個月，美國總統川普十一日表示，他開放延長期限，預計接下來一到二周內會把協議條件寄給各國，各國可以選擇接受或不接受；川普表示，美國正與日本、南韓等約十五國進行貿易談判。

美國財政部長貝森特也表示，美國對於願意「真誠談判」的經濟體，極有可能延長談判期限；但若對方不想談，「我們也不會繼續」。

對於媒體詢問未來會不會延長對等關稅的暫緩時間？川普十一日表示，他開放延長期限，但認為不會需要這麼做，指美國在談判上表現很好；川普指出，美國會在未來某個時間點將協議寄給其他國家，各國可以選擇接受或不接受；川普估計這個時間點會在接下來的一到二周內。

行政院：爭取我方最大利益

針對美方提出的關稅協議時程，行政院發言人李慧芝指出，台美雙方目前仍針對對等關稅議題持續密集溝通，我方目標還是爭取我方最大利益，相關進展基於雙方默契，現階段不便對外做更多說明，一旦有相關談判進度可以公開，將適時對外說明。

美中倫敦經貿談判結束後，川普表示，他很滿意美中貿易協議談判的結果，美方獲得所需要的條件。

大陸與美國雙方當地時間十日深夜在英國倫敦結束首次經貿磋商機制，雙方尚未宣布達成協議，按大陸官方說法是達成「框架」，需要經雙方後續向各自領導人匯報，大陸商務部昨日進一步說明，強調繼續保持溝通對話。

貝森特十一日出席眾院聽證會；針對美中貿易談判，貝森特認為，談判非常成功，並表示，他有信心美中的談判將為兩國的經濟關係帶來平衡。

被問及美國與其他國家的貿易談判進度，貝森特指出，美國目前正與十八個重要的貿易夥伴談判，很多貿易夥伴提出非常好的條件來降低關稅和非關稅障礙，美國對於願意「真誠談判」的經濟體，極有可能延長談判期限；但若對方不想談，「我們也不會繼續」。

據央視新聞報導，大陸商務部發言人何亞東昨日指出，雙方就落實兩國元首本月五日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致，就解決雙方彼此經貿關切「取得新進展」。下一步雙方將進一步發揮中美經貿磋商機制作用，繼續保持溝通對話，不斷增進共識、減少誤解、加強合作，共同推動中美經貿關係行穩致遠。

陸學者：觀察川習何時互訪

新加坡聯合早報援引復旦大學國際問題研究院院長吳心伯評估指，九十天休戰期有可能延長，另一可能是休戰期轉為永久性保持低關稅；南京大學國關學院院長朱鋒認為，接下來最重要看點是川普何時訪陸，或習近平何時訪美，最高領導人會面對於雙方採取實質性政策行動具十分重要的意義。